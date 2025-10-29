La SD Ponferradina no quiere sorpresas

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva afronta la competición más veterana del fútbol español. Desde las 20.00 horas visita a la UD Logroñés en Las Gaunas, lo que supone su 33ª participación en el Campeonato de España/Copa de Su Majestad el Rey. El rival es de una categoría menos, pero la ilusión y el hecho de jugar en casa iguala las cosas y todos los años hay sorpresas. El año pasado el equipo berciano tuvo que ir a penaltis ante el Escobedo de 2ª Federación y después eliminó también desde los 11 metros a un conjunto de categoría superior como el CD Castellón.

Después de tres semanas sin encajar goles en Liga, la formación berciana tratará de seguir con esa fortaleza defensiva y hacer valer sus ocasiones para superar la eliminatoria y llevar la Copa a El Toralín para jugar ante un equipo de 2ª División, que bien podría ser la Cultural tras su clasificación del martes. La ilusión, como la de la mayoría de los equipos humildes, es superar dos rondas y poder tener en la 3ª un oponente de 1ª División y de nivel en casa, haciendo también una buena taquilla.

Los dos técnicos harán rotaciones. En el caso de Fernando Estévez, los problemas físicos en algunas posiciones pueden hacerle pensar incluso en adaptar a jugadores fuera de sus posiciones. La actual condición de titular de Ángel Jiménez podría hacer que Andrés Prieto sea el titular en el arco. Frimpong, Moltenis, Vasco, Sergio Benito o Álex Mula pueden ser titulares. Lian dos Santos podría tener minutos. Se quedan en casa Fede San Emeterio, Eneko Aguilar, Esquerdo y Diego Moreno.

En el equipo riojano son bajas Lupu, Berto Rosas, Bobadilla, Quique Rivero y Sergio Camacho, mientras que Ocón es duda para el lateral derecho.

ÁRBITRO Y PRECEDENTES

Dirigirá el choque Armando Ramo Andrés (Comité Aragonés), con el que la Depotiva ha sumado un triunfo, un empate y una derrota en las tres ocasiones que le ha pitado, todas fuera de casa.

Sólo dos veces ha visitado la Deportiva a la UD Logroñés y en ambos casos se impuso. 0-1 lo hizo en febrero del 2012 en 2ª División B con gol de Mayordomo y 1-2 en 2ª División en diciembre del 2020 con tantos de Óscar Sielva e Iván Rodríguez. En aquel partido marcó Iñaki para el cuadro blanquirrojo, que podría ser hoy titular ante la Ponferradina.

En cuanto a las visitas a los dos estadios de Las Gaunas, la Deportiva ha obtenido todo tipo de resultados ante CD Logroñés, CD Logroñés B, Logroñés CF (CD Recreación), UD Logroñés y SD Logroñés, último equipo al que visitó. Fue en hace poco menos de dos años y ganó 0-3.

ESTADO DEL CAMPO

El campo ha acogido el UD Logroñés-Tudelano de Liga y el SD Logroñés-Real Racing Club de Copa y podría estar blando.