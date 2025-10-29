España cae en los penaltis contra Francia

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

ESPAÑA 0

Anna Álvarez; Raquel Zuazo (Iraia Fernández, min 78), Silvia Cristóbal, Julia Torres, Noa Jiménez; Rosalía Domínguez, María Carvajal, Claudia Barrios (Carolina Ferrera, min70); Carlota Chacón, Anna Quer (María Rius, min 78) y Lúa Arufe.

FRANCIA 0

Chevray (Poyé, min 90+4); Bardet, Fatier, Moreau Tranchant, Seika; Kharafi, Diakité, Fathallah; Adenini (Laboucarie, min 56), Morissaint (Gallais, min 90+2) y Djoubri (Marmillot, min 56).

Tanda de penaltis: 1-0, Julia Torres; 2-1, María Carvajal; 2-2, Silvia Cristóbal; 3-2, Carlota Chacón; 4-3 Rosalía; 4-4 Celia Gómez. Francia: 1-1, Diakité; 2-2, Laboucarie; 2-2, Marmillot; 3-3, Tranchant; 4-4, Gallais; 4-5, Fathallah. Árbitro: Milagros Arruela (PER). Amonestó a Noa Jiménez (min.31), Raquel Zuazo (min 35) y Lúa Arufe (min 52) en España y a Seika (min 76) en Francia. Incidencias: Partido de octavos de final disputado en el campo 1 de la Academia de Fútbol Mohammed VI en Rabat.

La selección española femenina sub-17, de la que también formaba parte la leonesa Alba Fuertes, se despidió del Mundial de la categoría que se disputa en Marruecos al caer en los penaltis ante Francia en los octavos de final, en un partido que terminó con empate 0-0 al final del tiempo reglamentario.

En el único partido de octavos de final entre dos naciones de la misma confederación, España dijo adiós en octavos de final y se quedó sin opciones de conseguir la triple corona en el Mundial sub-17, en un partido que dominó y en el que dispuso de las mejores ocasiones. Francia salió con una línea de presión muy y alta y no dudó en cortar el ritmo de juego de España con muchas faltas en medio campo. España insistía en salir por el flanco izquierdo buscando en pasillos interiores a Rosalía Domínguez, muy vigilada durante los primeros 45 minutos por la capitana gala, Diakité. Los penaltis echan a España de la forma más cruel.