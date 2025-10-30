La SD Ponferradina no permite sorpresas y pasa de ronda

La Deportiva superó con tres goles el escollo que representaba en La Gaunas la UD Logroñés para meterse en la segunda ronda de la Copa del Rey.fERNANDO/LOF

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina avanza en la Copa del Rey. Se impuso 1-3 a la UD Logroñés en un duelo en el que el equipo berciano estuvo demasiado tiempo a mercer de su rival.

Fernando Estévez se dejó en la capital de El Bierzo a Andrés Prieto a causa de molestias musculares. La alineación era muy reconocible; bien podía ser la de un choque liguero. No obstante, entraron como principales novedades Jorrín, Vasco, Frimpong, Álex Mula y Sergio Benito. En el cuadro local incluso debutó en este partido Latif Basir y hubo muchos cambios por lesión y por rotación.

Un robo en tres cuartos de campo antes de cumplirse el primer minuto ya propició el primer tiro de Keita, que fue demasiado centrado. La Deportiva empezó presionando arriba y el equipo local, con complicaciones para sacar el balón desde atrás. Sin embargo, un fuera de juego libró al equipo berciano de verse por debajo en el marcador a los 6 minutos, pues la acción acabó en las mallas. Se crecía el equipo local, que pidió un penalti sobre Lhéry, pero la Deportiva se adelantó en el minuto 9. Xemi interceptó un pase de un descolocado Daza y batió el marco blanquirrojo.

El conjunto de Unai Mendía empezó a hacer daño en un hueco que se creaba entre la espalda de Jorrín y Andújar y así llegó la primera gran oportunidad válida, en un balón que recibió en el área pequeña Lhéry, se revolvió y mandó alto cuando se cantaba el empate. La Ponferradina pareció conformarse muy pronto con la ventaja y comenzó a sentirse muy exigida en labores defensivas. El dominio local iba en aumento. Un tiro alto de Frimpong fue lo único de la Deportiva en la 1ª media hora tras el gol.

Dos remates en los que intervino con acierto Ángel Jiménez y uno desviado pusieron el punto final a un primer tiempo en el que la Deportiva sólo mandó en el marcador y estuvo demasiado replegada.

El 2º período empezó con una falta colgada sobre el área berciana que a punto estuvo de dar problemas al equipo blanquiazul y con otro rápido gol que despejó aún más el panorama para el equipo de Fernando Estévez. Fue una colada por banda de Vasco y su centro al primer palo lo remató a bocajarro Xemi, realizando el paradón de la noche el arquero local. Sin embargo, el rechace acabó en los pies de Keita, que fusiló el marco logroñés para hacer el 0-2 en el minuto 52.

El cuadro local se negó a rendirse tan pronto y en un córner regalado recortó distancias. Anai Morales aprovechó la falta de contundencia en defensa para hacer el 1-2 en el minuto 56. Y casi acto seguido Ángel Jiménez salvó sobre la línea por dos veces sendos remates en el área.

Fernando Estévez metió a Vlad Kysil de mediocentro por Frimpong al tener a los dos timones del equipo amonestados, mientras que Borja Valle se situó de mediapunta en el lugar de Xemi y Borja Vázquez por la derecha en el puesto de eita. Después entró Cortes por Sergio Benito y Moltenis por Jorrín.

Pudo empatar Febas en el minuto 82, en un balón a la espalda de la defensa, pero cruzó en exceso en el mano a mano con Ángel. Y en un contragolpe en la prolongación Borja Valle estuvo a punto de hacer el 1-3. Salvó Daza. En la siguiente, la última acción del choque, sentenció con el 1-3.

El sorteo de la 2ª eliminatoria será el 11 de noviembre y la disputa de la misma tendrá lugar entre el 2 y el 4 de diciembre. En este caso la proximidad geográfica podría establecerse en base a la de los grupos de 1ª Federación, pero eso aún no se ha confirmado.

El próximo duelo de la SDP será el domingo ante el CP Cacereño.

CAMBIO DE FECHA

Lugo y Deportiva trabajan para que el duelo entre ambos del viernes 14 a las 21.15 horas en El Toralín se dispute el sábado o el domingo. Además, ese día juega en Lugo la selección española sub-21.

UD LOGROÑÉS 1

Daza; Aitor Pascual, Eder Larrea, Val, Iñaki Sáenz; Lafit Basir (Benítez 80), Marí (Olsson 91); Rezola, Urki Txoperena (Iker Otadui 70), Anai Morales (Benítez 80); Lhéry (Febas 70).

SD PONFERRADINA 3

Ángel Jiménez; Jorrín (Moltenis 70), Andújar, Ger Nóvoa, Vasco; Undabarrena, Frimpong (Vlad Kysil 60); Keita (Borja Vázquez 60), Álex Mula; Xemi (Borja Valle 60), Sergio Benito (Cortés 66).

Goles: 0-1 Xemi 9, 0-2 Keita 52, 1-2 Anai Morales 56, 1-3 Borja Valle 96. Árbitro: Armando Ramo Andrés (Aragón); amonestó a Marí, Latif Basir, Anai Morales, Iñaki Sáenz, Eder Larrea; Álex Mula, Frimpong, Xemi, Undabarrena, Jorrín. Incidencias: Las Gaunas; 2.627 espectadores, con una docena de seguidores deportivistas. Campeonato de España/Copa de Su Majestad el Rey; 1/64 de Final-Partido Único. 14 grados Centígrados. La Deportiva vistió con pantalón blanco. El equipo berciano pasa de ronda.