Dos buenas notas y un suspenso

La temporada de caza menor ya está en marcha. El pasado 26 de octubre levantaba el telón sin sorpresas. Por delante nada menos que tres meses para que los aficionados puedan disfrutar o intentarlo, dependiendo de la zona elegida o incluso del día.

El estreno constató varias realidades. En positivo y en negativo. Una de ellas referida a la perdiz. Después de unos años con más nubes que claros parece que en esta temporada los cazadores van a contar con posibilidades de cobrarse algunas piezas. Incluso en algunas zonas con perchas suculentas. Eso sí, nunca llueve a gusto de todos y eso se traduce también en lo referido a la caza menor en un escenario desigual.

Banecidas alberga este sábado el Provincial La temporada de caza menor levantó el telón y con ella citas como el Campeonato Provincial. Una semana después de que empezara la campaña el citado trofeo entra en acción este sábado en el coto de Banecidas en la zona de Sahagún perteneciente a la sociedad Riomonte. Lo hace con nada menos que 17 inscritos y candidatos a luchar por los puestos de privilegio.

Entre ellos Carlos Bravo, el vigente campeón que subía el pasado año a lo más alto del podio.

El Provincial de Caza Menor con Perros servirá también para determinar los dos clasificados para el Autonómico que una semana más tarde también tendrá a la provincia de León como escenario, en este caso el coto de Santa Cristina de Valmadrigal.

Las piezas puntuables serán en este caso como viene siendo costumbre en estos campeonatos la perdiz, el conejo, la paloma torcaz y la becacina.

Se espera una buena jornada dentro de un campeonato que siempre cuenta con un buen número de candidatos a los puestos de privilegio siendo el rival a batir por su condición de campeón en el pasado ejercicio Carlos Bravo. No el único, ya que el potencial de la provincia leonesa en caza menor es más que notorio como lo demuestra también sus éxitos en los certámenes autonómicos y el buen papel desarrollado en los nacionales.



JORNADA MATINAL

En esta ocasión un escenario habitual como el coto de Banecidas definirá a lo largo de toda la jornada matinal del sábado el cuadro de honor de una competición que tiene como organizadora a la Delegación Leonesa de la Federación de Caza de Castilla y León con Miguel Fierro a la cabeza.

Se espera que a las tres de la tarde el Provincial haya finalizado para posteriormente procederse a la entrega de premios y trofeos entre los mejor clasificados.

Y con el premio añadido además de que los dos primeros tienen garantizada su presencia en el Campeonato de Castilla y León que se desarrollará una semana después. Y posteriormente el certamen más relevante, el Nacional.

En el caso de las zonas de montaña la presencia de bandos con un número aceptable puede traer consigo buenas jornadas de caza. En otras zonas como en Tierra de Campos como se comprobaba en la primera jornada la presencia de esta ave no apunta a ser elevada.

Por eso se convierte en esencial elegir un buen lugar para al menos contar con posibilidades de cobrarse alguna pieza.

También en el apartado positivo se encuentra el conejo. Ya dejaba patente en la media veda que podía ser la tabla de salvación en el caso de que fallaran otros protagonistas. Y en la campaña de caza menor no va a resultar diferente. Bien es cierto que no está alcanzando las cifras deseables u óptimas, pero también que su población es más que destacable. Y como ocurre con la perdiz en una presencia irregular. Con zonas con poca población y otra en al que supera el aprobado para situarse en el notable.

De ese lado de la balanza en positivo hay que pasar al negativo. Y eso que hace unos meses se soñaba con una estampa más favorable. Es el caso de la liebre. No es algo extraño en los últimos años que su población ha disminuido de manera clara. Los condicionantes sanitarios en forma de enfermedades y otros que también rodean su día a día se están convirtiendo en un lastre para que su presencia levante el vuelo y pueda ser, como mínimo, aceptable. Pocas y dispersas puede definirse su situación en esta temporada de caza menor en la provincia, y por extensión también en el resto de Castilla y León.

Incluso hasta el punto de que algunos cotos aplazaron el inicio de la campaña una semana. Y en otros se está cuidando de mantener las pocas piezas que quedan para al menos mirar al futuro con mejores perspectivas.