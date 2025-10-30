Un sueño con diez años de ilusiones en el frontón

Diez años no son nada y también lo son todo. Según como se mire. En el caso del Club Deportivo de Pelota Mano Reino de León constituyen nada menos que la constatación de un proyecto que transita con fuerza y que paso a paso abre nuevos escenarios. Con sus integrantes más jóvenes y también con los más veteranos. Con el reto de consolidarse como un referente del deporte provincial y autonómico el trabajo de sus promotores, sus técnicos y también los jugadores ha llevado a que ese camino que iniciaban hace casi una década vive una excelente salud de la mano de sus equipos infantiles, cadetes y senior.

El deporte tiene esas cosas que convierten la pasión y el trabajo en los mejores compañeros de viaje. La formación es esencial pero también el apartado competitivo. Algo que sin duda alguna le ha proporcionado al club notables jornadas y éxitos en diferentes escenarios. Tanto a nivel provincial como dentro del ámbito de Castilla y León.

El Cd de Pelota a Mano Reino de León empezaba, no obstante, su trayectoria con una denominación distinta, pero adoptó con orgullo la actual, que refleja de manera más profunda su vínculo con su tierra, León.

La veteranía de sus jugadores más experimentados, los logros alcanzados, el entusiasmo de los más pequeños y el apoyo incondicional de las familias, unidos a la colaboración de los Ayuntamientos de Santa María del Páramo (sede actual del club) y Pobladura de Pelayo García, así como de la Diputación de León están permitiendo y posibilitando que esos primeros pasos que daban tiempo atrás sigan igual de firmes a la vez que reforzando continuidad y el futuro del club y del deporte que une a sus integrantes: la pelota a mano.

Desde los más pequeños hasta aquellos que ya cuentan con cierta edad, el poder disfrutar de la pelota a mano dentro de un club constituye un aliciente más sumando a nuevos integrantes y convirtiendo a este proyecto en embajador de la pelota a mano. También para dar a conocer este deporte, tan atractivo como apasionante y espectacular. Un deporte que precisamente cuenta en la provincia de León con tradición y un destacado seguimiento. Y a lo largo de su historia con diferentes clubes que también han brillado en los diferentes escenarios de la competición. El frontón es su hábitat. La competición un destino y la formación una parte importante de un club que tiene presente y futuro. Prueba de ella es la cantera que con más de una veintena de integrantes apunta a un largo camino. En el deporte y también en la faceta solidaria con iniciativas recientes a favor de los damnificados por los incendios que asolaron a la provincia.

También en la organización de torneos. Siempre que el deporte de la pelota esté presente el club Reino de León aporta su grano de arena. Desde Santa María del Páramo pero para toda la provincia leonesa. Diez años avalan su trayectoria. Y los que quedan por delante. Una historia de una pasión, la de sus integrantes, que llevan el nombre de León a todos los frontones. Deporte, pasión e ilusión se dan la mano desde hace casi diez años con el Club Deportivo Pelota a Mano Reino de León.