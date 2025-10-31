El Eneicat cierra el año con notable

La escuadra leonesa ha sido protagonista en un buen número de carreras en este 2025.ENEICAT

El Eneicat puso en China el punto y final a su séptima temporada en el pelotón profesional. Y con un balance notable. La escuadra leonesa capitaneada por Eneritz Iturriaga y Humberto Gómez ha logrado ser protagonista dentro del calendario internacional haciéndose un sitio por méritos propios en el top-3 español capitaneado por el transatlántico del Movistar.

Ya planificando el 2026 con una profunda renovación en su plantilla, en este 2025 hay que destacar entre otros escenarios la presencia en la Vuelta a España, una de las 'grandes' junto a Tour y Giro del calendario mundial. Con varios top-10 dentro de la élite del World Tour, en su punto y final a la temporada lograba en China un meritorio octavo puesto en la general de la mano de la portuguesa Daniela Campos y ser protagonista en cada una de las carreras en territorio asiático.

En la montaña sus grandes exponentes han sido la norteamericana Nicole Steinzmet y la española Arianna Gilabert. También ha destacado la aportación de corredoras como Ainara Albert y Claudia San Justo.

En los sprints las opciones de la formación leonesa han tenido como principal argumento a la italiana Valentina Basilico.

En cuanto a la nota negativa destaca por encima de todas, la caída de Mireia Trías en Valencia que la dejaba toda la temporada en el dique seco.

Y en cuanto a podios hay que destacar el triunfo de Daniela Campos en el Campeonato de Portugal y el podio de Ariana Gilabert en el de España. Respecto a las colombianas Andrea Alzate se apuntaba el podio de la combatividad en la Vuelta a Burgos con Carolina Vargas y Angie también con un papel destacado en las carreras.

De cara al futuro, en este caso en 2026, tendrá seguro un sitio importante la ecuatoriana formada en el Abadiño Academy, filial del Eneicat, Natalia Vázquez. Y también se contará con la leonesa Mercedes González.