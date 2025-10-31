Fran Justo: "Vamos a ganar el partido, para crecer desde la victoria"

El entrenador del Mirandés, Fran Justo, afirma: «Es un encuentro muy importante para nosotros el que vamos a jugar frente a la Cultural. Es una oportunidad muy buena para reforzar lo que hicimos bien el sábado pasado, pero con ciertos matices que tenemos que mejorar para encontrar la victoria, que es lo que vamos a buscar en León, ganar el partido».

Ya en la jornada 12 del campeonato de Liga de Segunda División, este encuentro lo tiene marcado como clave Fran Justo «Desde luego que si ganamos será un punto de inflexión. Es a lo que vamos, a vencer en León. Es como hemos preparado el partido y lo que tenemos en nuestra mente. Se vería todo diferente. El futbolista coge confianza y desde la confianza todo el mundo rinde mejor. Es lo que pretendemos y ojalá se dé», recalca el técnico del Mirandés antes del choque en el Reino tras jugar en La Eragudina de Astorga en partido de Copa el miércoles.