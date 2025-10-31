Un posible derbi en el horizonte

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El sorteo de la 2ª ronda de la Copa del Rey se celebrará el día 11 de este mes. Sin los equipos que juegan la Supercopa, entrarán en el mismo 56; 15 de 1º División, 17 de 2ª División, 11 de 1ª RFEF, 11 de 2ª RFEF y 2 de 3ª RFEFF. Con esos números, habrá dos equipos de la categoría de la Deportiva que se medirán a otros dos de la máxima categoría. Los otros nueve jugarán contra conjuntos de la división de plata. Se baraja la opción de que los bombos del sorteo dividan España en dos. Ayer se barajaba una división norte-sur. Si así fuera, ésto serían los posibles oponentes de la Deportiva: Real Sociedad, Atlético Osasuna, RC Celta, Deportivo Alavés, Girona FC, Espanyol, Real Mallorca, Real Sporting, Burgos CF, Mirandés, Eibar, Real Racing Club, Real Zaragoza, SD Huesca, RC Deportivo, FC Andorra y Cultural, que se midió por última vez en Copa con la SDP hace 26 años.

La RFEF tiene que confirmar cómo divide España.