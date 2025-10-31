Diario de León
Un posible derbi en el horizonte

FÚTBOL | COPA DEL REY. Deportiva y Cultural podrían verse las caras en al 2ª eliminatoria

Fernando Estévez, en su comparecencia de este viernes.

Fernando Estévez, en su comparecencia de este viernes.frOC

Francisco Otero
Ponferrada

El sorteo de la 2ª ronda de la Copa del Rey se celebrará el día 11 de este mes. Sin los equipos que juegan la Supercopa, entrarán en el mismo 56; 15 de 1º División, 17 de 2ª División, 11 de 1ª RFEF, 11 de 2ª RFEF y 2 de 3ª RFEFF. Con esos números, habrá dos equipos de la categoría de la Deportiva que se medirán a otros dos de la máxima categoría. Los otros nueve jugarán contra conjuntos de la división de plata. Se baraja la opción de que los bombos del sorteo dividan España en dos. Ayer se barajaba una división norte-sur. Si así fuera, ésto serían los posibles oponentes de la Deportiva: Real Sociedad, Atlético Osasuna, RC Celta, Deportivo Alavés, Girona FC, Espanyol, Real Mallorca, Real Sporting, Burgos CF, Mirandés, Eibar, Real Racing Club, Real Zaragoza, SD Huesca, RC Deportivo, FC Andorra y Cultural, que se midió por última vez en Copa con la SDP hace 26 años.

La RFEF tiene que confirmar cómo divide España.

Prieto se exponía a una operación

Como ya anunciaron los medios de comunicación que cubrieron el UD Logroñés-Deportiva, entre ellos Diario de León, Andrés Prieto no acudió a La Rioja por un problema físico. Se trata de una lesión en el psoas, en concreto, una desestructuración del tendón indirecto. Estará unos 10 días de baja. Fernando Estévez reveló ayer que el portero se arriesgó incluso a lesionarse de gravedad y tener que pasar por el quirófano. En cuanto al resto, recupera para mañana a Eneko Aguilar y es duda Jorrín por unas molestias que le obligaron a dejar antes de tiempo el terreno de juego de Las Gaunas. Diego Moreno, Esquerdo y el sancionado Fede San Emeterio no podrán jugar. En el CP Cacereño se pierden el choque el sancionado Guti y los lesionados Sanchidrián y Ajenjo. Es duda Carlos Cabrera.
El técnico deportivista se felicitó por no haber tenido que jugar una prórroga en el partido copero: «Una prórroga hubiera sido un peaje físico más alto, ya más alto de lo que fue. El campo no estaba tan mal como pensábamos. Lo bueno fue que se resolvió en 90 minutos».
