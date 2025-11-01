Otro paso de la Ponferradina para continuar creciendo

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Pasada la Copa, la Deportiva regresa a la realidad liguera, que le depara un choque en casa ante el CP Cacereño desde las 18.15 horas en El Toralín. El conjunto berciano quiere reafirmarse en la buena línea de resultados que trae desde que perdiese hace un mes contra el Real Madrid Castilla. Desde entonces ha sumado 7 de 9 puntos en Liga y no ha recibido goles. Además, a ello hay que añadirle la victoria de la Copa del Rey en Logroño del pasado jueves. El encuentro se podrá seguir en el minuto a minuto de Diario de León en internet (www.diariodeleon.es), a través de la radio, en Onda Bierzo, y por televisión, en LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media y Zapi.

El estado físico de Jorrín puede marcar buena parte de la alineación e incluso del sistema a utilizar por el técnico. Si el defensa no llega para el partido y Fernando Estévez quiere volver a formar con cinco atrás, tendrá que colocar en el carril a Ger Nóvoa e introducir en el centro de la defensa a Vlad Kysil o Undabarrena para acompañar a Andújar y Moltenis. Recupera a Eneko Aguilar, aunque aún no jugará de inicio, y pierde por sanción a Fede San Emeterio, además de las bajas consabidas de Esquerdo y Andrés Prieto. Esto también condiciona lo que vaya a colocar en el centro del campo, donde Borja Valle se postula para ser titular en la dirección del equipo, si bien también podría ser Xemi. Frimpong también podría tener opciones de inicio. Y según cómo coloque todas las piezas anteriores, incluso podría tener sitio de salida Borja Vázquez. También existen dudas en si será Cortés o Pau Ferrer el hombre más avanzado.

En el equipo de Julio Cobos es duda Carlos Cabrera, están lesionados Hyjek y Sanchidrián y se lo pierde por lesión Guti. El cuadro verdiblanco debuta esta temporada en 1ª Federación. Está igualado a puntos con la Ponferradina y sólo ha perdido dos partidos, uno en casa contra el Arenteiro y otro fuera ante el Lugo. Iván Fernández Tamayo es el único jugador del plantel que ha logrado dos goles.

Dirige el partido el vigués de 26 años Javier Figueiredo Comesaña (Comité Gallego), con el que la Deportiva ganó en las dos ocasiones que le pitó ante Fuenlabrada (1-0) y Amorebieta (5-2) en casa. Ésta es su 3ª temporada en la categoría.

El partido de hoy tiene seis precedentes, todos en 3ª División y todos antes de 1965. Luego se vieron en la Copa del Rey del 2021, pero fue en Cáceres, por lo que no es un antecedente del choque de hoy.

En cuanto a lo ya jugado de la jornada, destaca el triunfo del Tenerife 0-2 en Ferrol, lo que hace más líder al cuadro chicharrero, porque además el RC Celta Fortuna no pasó del empate a uno con el filial de Atlético Osasuna.