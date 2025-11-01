Fran Justo: «Cuando el partido estaba para ganar lo perdimos nosotros»

El entrenador del Mirandés, Fran Justo, expuso al final del encuentro: «Se dio un tiempo para cada equipo. Cuando hacemos lo más difícil que es reponernos de ese arranque de partido en el que no estuvimos bien, en el segundo nos mostramos mucho mejor sobre el terreno de juego y más ajustados. Encajamos el gol y volvimos a ser capaces de empatar. Daba la sensación de que el partido estaba dónde nosotros queríamos. Nos encontrábamos cerca de llegar a hacer el gol de la victoria, incluso lo hicimos en fuera de juego. Pero después vino ese gol a última hora en otra situación en la que no fuimos capaces de defender bien».

Así se expresó el técnico visitante, que está muy cuestionado y a punto de la destitución.