Un triunfo para dejar de ser colista

La Copa del Rey es ya pasado para el Atlético Astorga. Eso sí, para los maragatos a pesar de la eliminación en la tanda de penaltis las sensaciones que ha dejado es que a ese nivel el reto de escapar de la zona de descenso o al menos contar con opciones es factible.

La primera prueba de fuego es este domingo en el feudo del Lealtad (12.00 horas) al que los de José Luis Lago acuden dispuestos a lo máximo: los tres puntos. Por rearme moral y también por necesidad. Además, enfrente van a encontrarse con un adversario con el que comparten puntuación y también situación complicada en la tabla clasificatoria.

Situado justo en el último puesto, el plantel maragato necesita como agua de mayo, aunque sea en noviembre, empezar a sumar de tres en tres. Solo en lo que va de Liga ha logrado una victoria, la que sellaba a domicilio frente al Valladolid B. Y un empate en La Eragudina. Poco bagaje a pesar de contar con más merecimientos en cuanto a puntuación para un Atlético Astorga que es consciente que no va a tenerlo fácil. Pero que si mantiene el mismo juego que le hizo tutear a todo un 'Segunda' como el Mirandés en la Copa del Rey sus posibilidades de sacar un resultado positivo son factibles. Y mejor con los tres puntos que con uno. No vale otra premisa más si enfrente se encuentra un rival que de frenar a los astorganos podría dejarlos en una situación aún más complicada. Ganar supondría para los de José Luis Lago un respiro en este tramo de Liga y el poder empezar a coger ritmo para mirar a un escenario más proclive.

Lograr los tres puntos en el terreno de juego del Lealtad no supondría salir de la zona de descenso, pero sí quedarse a un punto del peligro con la próxima jornada en el horizonte donde recibiría en La Eragudina al Ourense.

Para ello una de las premisas pasará por mejorar el apartado ofensivo. O lo que es lo mismo, concretar las ocasiones en gol. Y es que en lo que va de Liga, con ocho jornadas disputadas, el Atlético Astorga solo suma cinco goles siendo en este apartado el peor equipo del grupo. Eso sí, en Lealtad le va a la zaga, ya que los asturianos apenas han anotado uno más.

En el apartado defensivo el camino poco a poco se está enderezando aunque también sería importante dejar la portería a cero.

Todo para un encuentro en el que José Luis Lago introducirá varios cambios en el once inicial. El desgaste de la Copa en la que el club verde sumó a los 90 minutos reglamentarios una prórroga y la tanda de lanzamientos de penaltis se espera que no pese en exceso en un pulso en el que cualquier detalle, positivo o negativo, será decisivo para decantar la balanza a uno u otro lado.