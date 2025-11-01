El Atlético Mansillés supera al CD La Virgen en un partido igualado (2-1)

Publicado por Joaquín Coto Mansilla De Las Mulas Creado: Actualizado:

ATLÉTICO MANSILLÉS 2

Iker, Nacho, Paniagua, Farago (Javi, min 80), Mario (Cabañeros min 89), Celada, Asier, Jairo, Pablo, Florin y Álex Matos (Lucas, min 58).

CD LA VIRGEN 1

Dani, Varillas, Fran, Visa (Hugo, min 63), Sergio (Diego, min 63), Calleja, Javi Amor (Óscar, min 82), Pereda (Basalo, min 63), Lucas Oliver y Miguel (Lescun, min 73).

Goles: 1-0, min 3: Mario; 2-0, min 78: Florin; 2-1, min 90: Fran de penalti. Árbitro: Martínez Rodríguez (León), auxiliado en las bandas por Álvarez Pérez y Prieto Castellanos. Mostró cartulina amarilla a Farago y Mario por el Atlético Mansillés y a Fran, Visa, Javi Amor, Oliver, Perona (segundo entrenador), Jarrín (PF.). Roja a Calleja (min. 67) por el CD La Virgen. Incidencias: Campo Municipal La Caldera alrededor de 300 espectadores presenciaron el encuentro.

El derbi provincial de la Tercera Federación entre el Atlético Mansillés y el CD La Virgen se lo llevó el equipo local por 2-1. Fue un encuentro muy disputado y de poder a poder. Al final los tres puntos se los llevaron los amarillos, aunque también se los podía haber apuntado el equipo visitante, que hizo méritos para ello.

Casi de iniciado el choque Mario puso el 1-0 en el marcador. Pasarían muchos minutos para marcar el 2-0. Sería obra de Florin que lo hacía a 12 minutos para que se llegara a los 90.

Con esta ventaja el Atlético Mansillés, muy firme en defensa, mantiene la diferencia hasta que en el minuto 90 Fran, de penalti, lograba acortar distancias poniendo el 2-1 en el marcador. Sin tiempo para más y dejando que los tres puntos se quedaran en casa para un Atlético Mansillés que sigue mostrándose solvente y consistente en este tramo inicial de la temporada.