El Real Madrid es un líder insaciable (4-0)

Publicado por Óscar Bellot Madrid Creado: Actualizado:

Suma y sigue el Real Madrid dentro de la cruzada que está llevando a cabo para reconquistar el título de Liga. Tras el descomunal golpe de autoridad que supuso la victoria que obtuvo la semana anterior en el clásico, el conjunto dirigido por Xabi Alonso pasó por encima de un Valencia (4-0) que se vio desbordado en todo momento por la exhibición ofensiva que materializaron los blancos a lo largo de una primera parte que dejó totalmente sentenciada una pelea que nunca fue tal debido a la sideral diferencia que separa a los dos púgiles que comparecieron en el Santiago Bernabéu.

Dos goles de Mbappé, uno de ellos desde el punto de penalti y otro a pase de un Arda Güler que entiende como nadie los desmarques del prodigioso atacante galo, y uno más de Bellingham, que gobernó a su antojo el centro del campo y anotó por tercer partido consecutivo para refrendar que vuelve a ser el de su primera temporada en Chamartín una vez que se ha deshecho de las limitaciones en el hombro que constriñeron su juego, sirvieron para tumbar antes del descanso al Valencia, que vio agudizadas sus penurias al encadenar la sexta jornada consecutiva sin conocer la victoria.

No fue rival el equipo de Carlos Corberán para un Real Madrid que llegaba pletórico de moral y al que le bastaron 45 minutos para darle un baño a su adversario, antes de convertir la segunda parte en una sesión de masaje con la vista puesta en el enfrentamiento europeo que mantendrá el martes con un Liverpool que tomó aire derrotando al Aston Villa en la décima jornada de la Premier League antes de un litigio de altísimos vuelos. El postrero gol de Carreras, fruto de un trallazo que hubiera firmado el mismísimo Roberto Carlos, puso la guinda a una noche redonda que mete más presión a los perseguidores de un líder insaciable, especialmente a un Barça que saldrá este domingo al pulso con el Elche con ocho puntos de desventaja. La inminente visita a Anfield invitaba a pensar que Xabi Alonso introduciría rotaciones frente a un Valencia que llegaba al Bernabéu en horas bajas. Nada más lejos de la realidad porque el tolosarra solo cambió un cromo respecto al clásico, Mastantuono por Camavinga.

Dispuestas así las tropas de uno y otro bando, se desencadenó una contienda en la que el Real Madrid no tuvo piedad de un retador desarmado al que goleó con cuatro balones al fondo de las mallas que incluso pudieron ser alguno más.