Sigue en directo el partido SD Ponferradina-CP Cacereño, minuto a minuto

Previa y novedades

Pasada la Copa, la Deportiva regresa a la realidad liguera, que le depara un choque en casa ante el CP Cacereño desde las 18.15 horas en El Toralín. El conjunto berciano quiere reafirmarse en la buena línea de resultados que trae desde que perdiese hace un mes contra el Real Madrid Castilla. Desde entonces ha sumado 7 de 9 puntos en Liga y no ha recibido goles. Además, a ello hay que añadirle la victoria de la Copa del Rey en Logroño del pasado jueves. El encuentro se podrá seguir en el minuto a minuto de Diario de León en internet (www.diariodeleon.es), a través de la radio, en Onda Bierzo, y por televisión, en LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media y Zapi.

Finalmente Jorrín empieza en el banquillo, por lo que Fernando Estévez pasa a defensa de cuatro con Ger Nóvoa en el lateral derecho. Recupera a Eneko Aguilar, aunque aún no juega de inicio, y pierde por sanción a Fede San Emeterio, además de las bajas consabidas de Esquerdo y Andrés Prieto. Frimpong es la novedad en el mediocentro, Borja Valle en la mediapunta, Borja Vázquez en el extremo derecho y Cortés en punta.

En el equipo de Julio Cobos Carlos, Cabrera finalmente no ha llegado a tiempo para el partido. están lesionados Hyjek y Sanchidrián y se lo pierde por lesión Guti. El cuadro verdiblanco debuta esta temporada en 1ª Federación. Está igualado a puntos con la Ponferradina y sólo ha perdido dos partidos, uno en casa contra el Arenteiro y otro fuera ante el Lugo. Iván Fernández Tamayo es el único jugador del plantel que ha logrado dos goles.

Dirige el partido el vigués de 26 años Javier Figueiredo Comesaña (Comité Gallego), con el que la Deportiva ganó en las dos ocasiones que le pitó ante Fuenlabrada (1-0) y Amorebieta (5-2) en casa. Ésta es su 3ª temporada en la categoría.

El partido de hoy tiene seis precedentes, todos en 3ª División y todos antes de 1965. Luego se vieron en la Copa del Rey del 2001, pero fue en Cáceres, por lo que no es un antecedente del choque de hoy.