El Atlético Astorga toma aire con un triunfo vital en Villaviciosa (1-2)

El Atlético Astorga prolongó a la Liga el nivel mostrado en la Copa del Rey. Si en el torneo del ko tuteó al Mirandés para caer en la tanda de penaltis, en la Liga los de José Luis Lago sumaron tres puntos vitales frente a un directo rival como el Lealtad (1-2) al que asestaron dos zarpazos para traspasar a los asturianos el papel de colista. e incluso tomar aire para salir de la zona de riesgo.

Los verdes eran conscientes de que aparcada la Copa la Liga es su única prioridad. Y que en esta fase de la Liga es esencial sumar de tres en tres con cierta asiduidad para no ver como el vagón de la salvación se escapa. Su crecimiento en la nueva categoría también se está haciendo latente. Faltaban los goles y frente al Lealtad Adri Álvarez y Ribeiro lograron acertar con la portería rival. Dio igual que Fofana batiera a Martín. el triunfo estaba en sus manos aunque tuvo que saborearse en el tiempo añadido.

Los de José Luis Lago salieron mentalizados para este choque después de acumular tres partidos consecutivos sin conocer la victoria y teniendo en cuenta que venían de perder ante otro rival asturiano, el UP Langreo, que hasta el momento tampoco había logrado estrenar su casillero de victorias. La historia se repetía una jornada después con los mismos condicionantes y enfrentándose al colista, por lo que los maragatos saltaron al terreno de juego de Les Caleyes muy concentrados, conscientes de las dificultades que entrañaría este encuentro.

El partido estuvo marcado por la igualdad en los compases iniciales del primer tiempo, con minutos de tanteo y sin un dominador claro. La posesión del balón estuvo bastante repartida. El Atlético Astorga jugó bastante ordenado en todas sus líneas, cerrando bien las bandas y sin dejar maniobrar a la línea de creación a los locales. El encuentro se jugó con mucha intensidad, con dos conjuntos presionando la salida de balón de su rival.

Las ocasiones de gol apenas se crearon en esta primera mitad, ya que ambos contendientes tomaron muchas precauciones defensivas. Sin embargo, el Atlético Astorga trató de sacar jugado el balón con mayor criterio en una batalla que se libró por ganar la partida en el centro del campo, pero, una vez cumplido el primer cuarto de hora, los astorganos se adelantaron por medio de Adri Álvarez, en estado de gracia, tras su gol marcado en la Copa, a pesar de que fallara en la tanda de penaltis. Este gol le dio confianza al juego de los leoneses, mientras que los locales debían asumir más riesgos en ataque, lo que podía ser aprovechado por su rival para encontrar más espacios en ataque y aumentar su ventaja en el marcador. El Lealtad empezó a apretar en el tramo final de la primera parte y consiguió empatar el choque al filo del descanso con un tanto de Fofana.

Tras el paso por los vestuarios, Lago introdujo un cambio, metiendo en el campo a Ayub por Sergio para buscar una mayor profundidad. El encuentro siguió con la misma intensidad, pero sin que el juego fuera demasiado vistoso. Los asturianos intentaron apretar el acelerador, pero se encontraron con una sólida defensa visitante.

El partido estuvo muy disputado y sin que ninguno se hiciera con la posesión del balón. Los dos entrenadores buscaron con los cambios intentar desnivelar la balanza a su favor. Los pequeños detalles iban a decidir y ahí el Atlético Astorga estaba más preciso. En este caso con un Ribeiro que apenas unos minutos después de salir al terreno de juego daba en la diana estableciendo el 1-2 para los maragatos. Y los tres puntos para el zurrón. Merecidos y valiosos.