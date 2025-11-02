La Deportiva gana al Cacereño y sigue creciendo

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina volvió a ganar en casa y a dejar el portal a cero. Se impuso 2-0 ante un Cacereño que hizo poco por ganar en El Toralín. El equipo berciano mejoró en el segundo tiempo y con el paso de los minutos logró dos goles y perdonó alguno más.

Jorrín no estuvo de inicio, hubo cambio de sistema, pasando al 4-2-3-1, Ger Nóvoa jugó de lateral derecho, y entraron como novedades Frimpong en el mediocentro, Borja Vázquez en el extremo derecho, Borja Valle en la mediapunta y Cortés en la delantera. En la formación visitante hubo menos cambios, aunque Carlos Cabrera finalmente no se recuperó para jugar. Julio Cobos planteó un sistema igual que el de la Deportiva, pero cuando atacaba el cuadro blanquiazul, el extremo derecho retrasaba mucho su posición, actuación casi como un quinto defensa.

La 1ª parte no pasará a la historia de los partidos disputados en el municipal ponferradino. Los dos equipos se mostraron con pocas ideas y sin apenas profundidad. Los números de remates de cada uno lo dicen todo: uno por barba.

A la Deportiva le costó mucho controlar el juego en el centro del campo y llegar al área combinando. El poco daño realizado llegó por bandas o en algún balón largo.

A los 3 minutos un balón de Borja Valle a la espalda de la defensa para la llegada de Ger Nóvoa lo puso éste en al área raso, pero se paseó sin que llegue nadie al remate. La respuesta extremeña llegó un minuto después, cuando en un rechace de un balón centrado al área, Emi llegó desde atrás para que acabase atrapando sin problemas Ángel Jiménez. Fue el único tiro del decano del fútbol extremeño en todo el primer acto.

En el minuto 7 llegó el único remate del cuadro local en todo el primer período. Fue un centro de Borja Valle al primer palo y remató Cortés en posición forzada, adelantándose a un defensa, pero mandando alto. De ahí al descanso, nada más.

Alguna vez el conjunto de Fernando Estévez consiguió realizar algún contragolpe o triangulación que despertaba a la grada del aburrimiento general, pero sin llegar a cristalizar en jugada de peligro.

Sobrepasada la media hora un rechace de una falta sobre el área de la Deportiva lo empalmó desde fuera Berlanga contra un defensa blanquiazul. Y en le minuto 39 un centro de Borja Valle al primer palo en un contraataque no llegó a rematarlo Cortés; llegó en el 2º palo Borja Vázquez, pero muy forzado, apenas pudo centrar y el cuero se lo acabó llevando la defensa.

Lo más destacado de la 1ª mitad llegó sobre la hora. Una falta frontal sobre el área extremeña la colgó Andoni López y al intentar rematar Andújar en el 2º palo, cayó, pidiendo derribo. La Deportiva solicitó el VAR. El árbitro lo fue a ver y tras dos minutos resolvió que no había nada.

Centro de Andoni López al segundo palo para Borja Valle, mete el pie para intentar dejar a un compañero en vez de rematar y se la llevó un defensa. Contestó el cuadro de Julio Cobos con un remate de Rementería con la cabeza a las manos de Ángel Jiménez en una falta frontal colgada sobre el marco berciano.

El primer remate entre palos de al Ponferradina llegó en el minuto 56. Fue una acción vertical de Borja Vázquez que acabó con un golpeo suyo desde fuera del área que salvó el portero con una estirada cerca de la escuadra. En el córner remató Undabarrena en el primer palo y paró el portero en la línea. La Deportiva solicitó el VAR, reclamando que el balón había traspasado la línea de gol. La revisión tampoco fue favorable al conjunto de Fernando Estévez, que se quedó sin más opciones de pedir el VAR.

Un córner puesto por Keita en el minuto 71 lo remató de primeras Moltenis, salvó el equipo visitante en la línea y remachó a gol Andújar.

En el último cuarto de partido el Cacereño sólo realizó un tiro de Diego Gómez desde fuera del área que se perdió cerca de la escuadra. Y en el último minuto del tiempo reglamentario Sergio Benito porfió por un balón, se fue por fuerza de su marcador y acabó cruzando ante Diego Nieves.