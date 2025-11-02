El Olímpico de León suma un triunfo revitalizador (2-1)

Publicado por David Álvarez León Creado: Actualizado:

Repetía encuentro en el complejo un Olímpico de León necesitado de victorias y de sumar de tres en tres, tras el empate sin goles cosechado hace dos semanas ante el Atlético de Madrid. El partido a priori parecía asequible al recibir a un Villalonga colista del grupo en la actualidad. Pero el encuentro no era nada sencillo para las chicas de Sergio Romero (2-1).

Transcurría la primera mitad sin ocasiones claras para ninguno de los dos equipos y con un conjunto local al que le costaba sacudirse la presión del rival. La más clara, un mano a mano de Laura donde salía victoriosa Nerea, la guardameta gallega, todo tras una espectacular asistencia de Albiol.

Al filo del descanso, Nerea volvía a ser protagonista al desviar un potente disparo de Vero. Con un saque de esquina provocado por la parada de la portera visitante acababan los primeros 45 minutos.

En la reanudación, un guion muy similar, un Olímpico falto de ideas y un Villalonga presionando muy arriba y evitando la triangulación leonesa. Sin embargo una nueva intervención de Nerea tras disparo de Laura terminaba con el balón en las mallas. Vero Sotillo aprovechaba para abrir el marcador y cambiar el hilo del partido. Una gran asistencia de Fariza, servía en bandeja a Albiol el segundo tanto local. Pero, el partido cambiaba a raíz de ese gol. En la jugada siguiente, un penalti cometido por Helena y ejecutado por Mery, recortaba ventaja y poniendo en serios aprietos a las leonesas que tenían que acabar el partido además con una jugadora menos.