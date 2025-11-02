La Bañeza FS vende muy cara su derrota ante el Salamanca (3-5)

Equipo de La Bañeza que esta temporada debuta en División de Honor Juvenil.dl

LA BAÑEZA FS 3

Adrián, Iker, Axel, Sergio Pan y Villazala, -cinco incial-, después jugaron Alfonso, Óscar, Roberto, Sergio Fernández, Falagán y Dani.

FS SALAMANCA 5

Hugo, Diego, Mario, Álex y Macías, -cinco incial-, luego lo hivieron Iván, Javier, Pablo, Lucas y Rubén, Barrajón y Antonio.

Goles: 0-1, min 6: Javier; 0-2, min 7: Rubén; 1-2, min 8: Falagán; 1-3, min 18: Diego; 1-4, min 20: Barrajñon; 2-4, min 23: Falagán; 3-4, min 27: Falagán; 3-5, min 31: Barraján. Árbitros: Alejandro Jesús López y Daniel de la Torre (León).Mostraron cartulina amarilla a Antonio y Barrajón, ambos del SF Salamanca. Incidencias: Pabellón Municipal de La Bañeza. Alrededor de 100 espectadores se dieron cita en las gradas.

No pudo ser. La Bañeza, a pesar de realizar un buen partido, no pudo alcanzar su objetivo de conseguir su primera victoria en la categoría tras caer en su feudo frente a un buen Salamanca (3-5) que tuvo más tablas que el equipo leonés para llevarse finalmente los tres puntos. Los salmantinos hicieron valer su mayor experiencia en estos lances para inicialmente dejar el encuentro visto para sentencia al término de los primeros veinte minutos con un claro 1-4 en el luminoso.

Sin embargo, los locales salieron dispuestos a todo en la reanudación y con un Falagán en plan estilete pusieron un inquietante 3-4 en el marcador a falta de trece minutos, pero los charros dieron el golpe de gracia a los leoneses con el quinto gol.