El Trepalio impone su pegada ante el Carballiño en Ourense

CARBALLIÑO FS 3

Aarón; Lucas, Dani Torres, Iker y Dosantos, —cinco inicial-, también jugaron Nico, Mateo, Óscar, Mauro, Martínez y Álex.

TREPALIO FS 6

Mini; Samu, Álex Álvarez, Iker e Iván, —cinco inicial-, luego lo hicieron Víctor, Adri, Moisés, Marco, Raúl, Ferreras, Hernáiz, Soto y Roberto.

Goles: 0-1, min 1: Samu; 0-, min 3: Samu; 0-3, min 17: Álex; 1-3, min 28: Mateo; 2-3, min 30: Álex (p.p.); 2-4, min 32: Iván; 2-5; min 32: Iván; 2-6, min 33: Iker; 3-6, min 38: Nico. Árbitros: Iván Feliz y Óscar Gulin (Orense). Mostraron tarjeta amarilla al local Iván. Incidencias: Pabellón Municipal Paco Chao de Carballiño (Orense). Alrededor de 100 espectadores se dieron cita en las gradas para presenciar el encuentro.

El Trepalio firmó una sólida victoria a domicilio imponiéndose por 3-6 a un Carballiño que poco pudo hacer ante la eficacia leonesa. El conjunto visitante salió enchufado y apenas tardó unos segundos en abrir el marcador. Samu adelantó a los suyos en el minuto 1, y repitió poco después, en el minuto 3, para colocar el 0-2 y encarrilar un inicio demoledor. El dominio de Trepalio se consolidó antes del descanso con el 0-3 de Álex en el minuto 17, que reflejaba la superioridad visitante. Carballiño reaccionó tras el paso por vestuarios y recortó distancias con un tanto de Mateo en el minuto 28, abriendo un tramo de partido más competido para poner el 2-3. A partir de ahí, Trepalio aceleró el ritmo y liquidó el encuentro con tres goles en apenas un minuto.