El Barcelona recupera la pegada y Yamal la sonrisa

El Barcelona recuperó la pegada y la sonrisa en Liga a costa del Elche, que, pese a caer por 3-1 en el Estadio Olímpico Lluís Companys, no le perdió nunca la cara al partido e incluso disputó la posesión y el juego al conjunto azulgrana. Eder Sarabia sorprendió poniendo a sus laterales a pierna cambiada, a priori para controlar mejor a Lamine Yamal y Rashford, los extremos a pierna cambiada del Barça. Sin embargo, Álvaro Núñez, diestro por la izquierda, cayó en el recorte de Lamine en el 1-0. Y Pedrosa, zurdo por la derecha, midió mal en la jugada del 2-0.

Empezó bien el Elche, pero Balde aprovechó a los 9 minutos una pérdida visitante en la salida del balón para robar, acelerar en la conducción y asistir a Lamine Yamal, que recortó con la zurda a Álvaro Núñez antes de fusilar a Iñaki Peña desde el punto de penalti. El '10' del conjunto azulgrana, a quien la pubalgia que lleva sufriendo desde hace semanas le había impedido brillar los últimos partidos, mordió y besó con rabia el escudo. El segundo gol, que llegó dos minutos después, también tuvo una celebración especial. Pedrosa resbaló en la siguiente acción defensiva y Fermín lo aprovechó para internarse por la banda izquierda y regalarle el tanto a Ferran Torres, que empujó el balón a placer al fondo de la red. El de Foios quiso dedicar el tanto a su tierra, cuando se cumple una año de la tragedia de la dana, y se levantó la elástica azulgrana para mostrar el mensaje 'Valencia sempre en la memòria' en otra camiseta que llevaba debajo de la oficial.

El cuadro ilicitano, un equipo muy trabajado en el juego posicional, intentó recomponerse desde la presión alta y dando su habitual buen trato al balón, pero le faltó contundencia y una marcha más a medida que se aproximaba a las inmediaciones de la portería defendida por Szczesny. Así que fue el Barcelona el que a punto estuvo de hacer el tercero pasada a la media hora, en sendos disparos desde la frontal de Fermín y Ferran que encontraron la respuesta de un inspirado Iñaki Peña. Pero en el minuto 42, el Elche por fin hiló una contra que culminó Rafa Mir, quien superó a un Araujo excesivamente contemplativo y firmó el 1-2 con un disparo colocado al segundo palo de Szczesny.

Aún tuvieron tiempo los de Hansi Flick de hacer el 3-1 antes del descanso, pero de nuevo lo impidió Peña. La sentencia llegó en la segunda parte. El Barcelona es segundo a cinco del Madrid.

