El Trobajo Infantil A lidera la clasificación tras la primera vuelta

El equipo femenino del Atlético Trobajo Infantil A, con la primera vuelta de la Liga ya disputada, no conoce la derrota y lidera la tabla clasificatoria en solitario. Además, con muy buenas sensaciones para este equipo que promete, con un ramillete de jugadoras que en cada partido van a más. El bloque está dirigido por Jesús, con Wildi de segunda. Igualmente hay que destacar el buen trabajo que están desarrollando Nuria (ex-portera del Trobajo Femenino) y también Mario por lo que se refiere a la tecnificación de porteras. Así, el rendimiento de la plantilla sigue un buen nivel.