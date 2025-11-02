Guillermo Ramos y Greta García vencen en la IX Villablino Trail

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redacción Creado: Actualizado:

Guillermo Ramos y Greta García inscribieron sus nombres en el cuadro de honor del Villablino Trail. Ambos como triunfadores en una novena entrega en la que sobre un exigente trazado de diez kilómetros tomaron parte 300 atletas (227 de ellos la terminaron).

Greta garcía en un tramo del IX Villablino Trail.PHOTOKALAX

En la categoría masculina Guillermo lograba salirse con la suya en una carrera en la que junto a Aythami López lograban poner tierra de por medio respecto al resto de rivales. Al final era Guillermo Ramos el que lograba arañar unos segundos de renta para presentarse como triunfador en solitario en la línea de meta con un tiempo de 42:53. A 17 segundos lo hacía Aythami mientras que la tercera posición iba a parar a manos de Andrés García.

Guillermo Ramos fue el triunfador en la categoría masculina.PHOTOKALAX

Por lo que respecta a la categoría femenina Greta García era la mejor con un tiempo de 51:03 encabezando un podio que completaban por este orden Patricia Muñoz y Celia Lorenzo.

GENERAL MASCULINA

1. Guillermo Ramos 42:53

2. Aythami López 43:10

3. Andrés García 44:09

4. Iván Román 45:05

5. Alejandro Martínez 46:25

GENERAL FEMENINA

1. Greta García 51:03

2. Patricia Muñoz 57:33

3. Celia Lorenzo 58:19

Podio femenino con Greta García escoltada por Patricia Muñoz y Celia Lorenzo.VILLABLINO TRAIL

4. Henar Pérez 1h00:22

5. Marina Franco 1h02:20