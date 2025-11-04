Pobladura de las Regueras decidirá el Mundial de 2026

Pobladura de las Regueras ejercerá de juez en el Mundial de Trial de 2026. La localidad berciana sumará así su cuarta presencia histórica en un campeonato en el que se ha convertido en todo un referente.

Será del 18 al 20 de septiembre en un calendario elaborado por la Federación Internacional de Motociclismo que para el próximo ejercicio incluye siete escenarios, siendo precisamente Pobladura el último.

La localidad y su Moto Club Pobladura R. como organizador ya sabe lo que es convertirse en el epicentro mundial de esta modalidad motociclista. Nada menos que tres mundiales adornan su historia siendo el último el celebrado en el año 2022. Eso sí en 2024 también acogió el Trial de las Naciones, mundial por selecciones en el que España ejercía como anfitriona.

El Mundial, cuyo calendario aún no se ha hecho oficial, pero está ya cerrado por parte del máximo organismo internacional de este deporte, levantará el telón con el Trial de Japón en el Mobility Report de Motegi del 15 al 17 de mayo de 2026. La segunda parada estará un poco más cerca, en Andorra, en este caso en Sant Juliá de Loria del 12 al 14 de junio. Con el inicio del verano llegará la tercera entrega del certamen en Italia, en este caso en Camerino del 19 al 21 de junio.

El ecuador del campeonato hará escala en gales con el Trial de Gran Bretaña del 24 al 26 de julio. También en Europa, Cahors (Francia) acogerá la antepenúltima parada del 29 al 31 de agosto mientras que la última será en países bajos que recupera su presencia en el Mundial en esta caso del 4 al 6 de junio. Y para acabar, Pobladura de las regueras con el Trial de España del 18 al 20 de septiembre que definirá a los campeones y campeonas de las cuatro categorías más importantes: TrialGP y Trial 2 en categoría masculina y TrialGP Women y Trial 2 Women en la femenina.

En la localidad berciana estará Toni Bou (Montesa) que este 2025 alcanzaba nada menos que su 38º entorchado mundial (19 al aire libre y 19 indoor) liderando la representación española con Gabriel Marcelli y Jaime Busto como exponentes también destacados sin olvidarse de Arnau Farré. La presencia extranjera estará encabezada por el británico Harry Hemingway.

Y en la femenina defendiendo su corona de 2025, Berta Abellán.