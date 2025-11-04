Plebiscito para el FC Barcelona ante el Brujas

Publicado por Francisco Ávila Barcelona Creado: Actualizado:

El Barcelona, en 'modo supervivencia' por las bajas, buscará este miércoles (21.00 horas, Movistar Liga de Campeones) en Brujas dar otro paso adelante en su juego para sumar una victoria que le permita asentarse en la lucha por obtener el billete directo a octavos de final de la Liga de Campeones. Después de pasar página de la derrota en el Clásico con una victoria ante el Elche, el equipo de Flick afronta otra prueba de resiliencia ante un rival más peligroso de lo que dice la clasificación de la fase liga.

Ahora parece que cualquier rival puede hacerle daño al Barça, que suma un balance de dos victorias (Newcastle y Olympiacos) y una derrota (PSG). Ante la dificultad de mostrar su mejor versión por las bajas de jugadores clave como Pedri o Raphinha, la escuadra catalana se agarra al acierto de sus delanteros.