Cuco, cumplidor de sueños

El único precedente en competición europea entre Athletic y Newcastle se produjo en la Copa de la Uefa de 1994. Urracas y leones se enfrentaron en los dieciseisavos de final de un campeonato en el que en el cruce anterior el Athletic había apedao al Anorthosis. La eliminatoria ante el Newcastle tuvo como gran protagonista al Cuco Ziganda, el entrenador de la Cultural que ha cambiado en poco más de un mes el juego y la imagen del equipo leonés en Segunda División. Aquellos dos partidos de la Copa de la Uefa fueron especiales para el Cuco Ziganda, porque anotó un gol en la ida, el 18 de octubre en St James Park, y se convirtió en el héroe del partido de vuelta, el 1 de noviembre en el viejo San Mamés, al marcar el único gol del encuentro que dio el pase al conjunto bilbaíno, una gesta que aún se recuerda en Bilbao y que permanece en las retinas y en la memoria de la hinchada rojiblanca.

El Newcastle venció en Inglaterra por 3-2 y el Athletic lo hizo en Bilbao (1-0). Por el valor doble de los goles a domicilio pasó el cuadro vizcaíno. El legendario cruce frente al Newcastle quedó para siempre tras los goles en la ida de Ziganda y Suances. El segundo, que apenas tenía minutos en el primer equipo, saltó al césped de St James Park en el minuto 68 de un partido en el que los de Jabo Irureta perdían por 3-0. El de Getxo asistió a Ziganda en el 3-1 y después anotó el 3-2 tras servicio de Vales. Esos dos tantos provocaron que decidiera San Mamés, donde un gol de Ziganda, tras un pase de Bittor Alkiza, puso patas arriba la más genuina Catedral.

Este miércoles en Champions, que con la victoria de la tercera jornada ante el Qarabag en San Mamés (3-1) le metió entre los 24 clasificados para seguir en competición, espera darle continuidad en un campo, ante una afición y un equipo amigos desde que conectaran con 'Las Urracas' en aquella eliminatoria que será recordada para siempre, con el Cuco Ziganda como estrella.

El Athletic remontó el vuelo tras el 3-0 con el que llegaron a ponerse 'Las Urracas', con dos dianas en Inglaterra y el definitivo del 'Cuco' Ziganda en el 1-0 de la vuelta en San Mamés. Pero esta vez el que parece llegar mejor es el Newcastle, octavo con seis puntos en la tabla. Más de tres décadas han pasado, pero este miércoles volverá a ser recordado ese enfrentamiento en la Copa de la Uefa entre Athletic y Newcastle, como si el tiempo se hubiera detenido. Ziganda, ahora el jefe culturalista del banquillo, hizo realidad sus deseos como delantero del Athletic. El Reino confía en que el sueño de León también se cumpla con el Cuco.

