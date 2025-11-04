Tendrá que ser un rival de 2ª División

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Del 2 al 4 de diciembre se disputará la 2ª eliminatoria de la Copa del Rey. Ayer se confirmó el horario del sorteo de la misma. Se conocía que sería el próxima martes y se concretó que arrancará a las 13.00 horas. Ya se sabía que la Deportiva jugará en casa contra un conjunto de categoría superior. Sin embargo, el boceto de bombos que maneja la RFEF elimina la pequeña opción que había de que la formación berciana se mida a un rival de 1ª División. De todos modos, habría posibles enfrentamientos más que atractivos.

Si todo se concreta como prevé la RFEF —aún no es oficial—, habrá dos bombos, uno con los equipos del norte de España y otro con los del sur. Y dentro de los mismos se concretarán enfrentamientos de conjuntos de categorías más bajas contra otros de categorías superiores. Al entrar el Ourense CF como equipo de Copa RFEF y no de 1ª RFEF, se elimina la única opción que había en el bombo 1 para que un equipo de 1ª RFEF se midiese a un rival de 1ª LFP (1ª División). En el bombo habría 28 equipos, enfrentándose los 7 conjuntos de 1ª División ante los de 3ª RFEF (1) 2ª RFEF (5) y Copa RFEF (1). Los 4 de 1ª RFEF jugarían ante 4 de 2ª División y los otros 6 de 2ª División, entre sí.

Real Sociedad, Atlético Osasuna, RC Celta, Deportivo Alavés, Girona FC, Espanyol, Real Mallorca (1ª LFP); Real Sporting, Cultural, Burgos CF, Mirandés, Eibar, Real Racing Club, Real Zaragoza, SD Huesca, RC Deportivo, FC Andorra (2ª LFP); Pontevedra, Racing de Ferrol, Sabadell, Ponferradina (1ª RFEF); Numancia, Atlético Baleares, CD Ebro, Reus FC Reddis, Sant Andreu (2ª RFEF); Portugalete (3ª RFEF); y Ourense CF (Copa RFEF) serían los equipos que compondrían el bombo 1.