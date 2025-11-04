El Real Madrid cede frente a un Liverpool más intenso (1-0)

Courtois lo paró casi todo. Pero no pudo con una acción de Mac Allister en el minuto 61 que supuso el 1-0 para el Liverpool.VAUGHAN

LIVERPOOL 1

Mamardashvili, Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson (Kerkez, min 88), Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister (Jones, min 79), Salah, Ekitiké (Gakpo, min 79) y Wirtz (Chiesa, min 88).

REAL MADRID 0

Courtois, Valverde (Brahim, min. 89), Militao, Huijsen, Carreras, Camavinga (Rodrygo, min 69), Tchouaméni, Arda Güler (Trent, min 81), Jude Bellingham, Kilian Mbappé y Vinicius.

Gol: 1-0, min 61: Mac Allister. Árbitro: István Kovács (Rumanía). Amonestó a Vinicius, Huijsen, Mac Allister, Bellingham, Carreras y Xabi Alonso. Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones, disputado en Anfield (Liverpool). Los blancos no pudieron sacar un resultado positivo de un estadio que registró una entrada notable.

El mejor Liverpool de la temporada bajó a la tierraa un Real Madrid que llegaba embalado a la cita con los ‘reds’, pero que recordó en muchas cosas al que compareció la campaña pasada en Anfield (1-0).

Lejísimos de la intensidad que puso sobre la mesa el campeón inglés, el conjunto de Xabi Alonso se limitó a refugiarse en los inmensos brazos de Courtois para intentar sobrevivir al tiroteo al que le sometieron los locales. La actuación del belga fue estratosférica, a la altura prácticamente de aquella otra que privó de la gloria al club de Merseyside hace tres años en París.

Sus milagros sirvieron para evitar lo que de otro modo bien podría haber sido una goleada que hubiera hecho mucho daño, pero hasta el repertorio del gigante de Bree tiene un límite. Mac Allister acabó reventando el muro que había levantado el belga alrededor de su portería para darle al Liverpool su tercera victoria en la presente edición de la Champions e infligirle la primera derrota en la máxima competición continental a un Real Madrid que ha suspendido dos de las tres grandes reválidas que ha afrontado en lo que va de campaña.

Tras dejar aparentemente en el olvido el bochornoso tropiezo que sufrió en el derbi celebrado en el Metropolitano con un convincente triunfo en el Clásico del Santiago Bernabéu, los blancos comprobaron en Anfield que todavía tienen mucho camino por recorrer para alcanzar la fiabilidad necesaria en las citas de postín.

Cayeron por la mínima, pero en ningún momento fueron capaces de frenar el juego de un rival mejor posicionado y con las ideas más claras que no dejó hacer a los de xabi Alonso su juego anulando todas sus opciones.