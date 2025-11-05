Thiago Ojeda: «Todos somos importantes»

Thiago Ojeda, centrocampista de la Cultural, tomó este miércoles la palabra. Lo hizo en su comparecencia en rueda de prensa en la que el jugador argentino analizó su presenta en el club leonés y también el horizonte que se le presenta a él y al equipo. A más corto plazo el compromiso del próximo sábado en Riazor frente al Deportivo de la Coruña.

Ojeda, que no se considera «más importante» que el resto de jugadores de la plantilla, pese a ser el único de campo que ha disputado la totalidad de partidos en lo que va de campeonato sin ser sustituido, apunta que sus sensaciones no pueden ser mejores en la entidad leonesa. Entre sus palabras las de encontrarse «cómodo» y con «físico y piernas para llegar al final» de cada partido.

El centrocampista de la Cultural precisó también que todos los jugadores de la plantilla «son importantes, jueguen más o no", recordando la trascendencia de la entrada en el terreno de juego en el tramo final del encuentro ante el Mirandés, Lucas Ribeiro, autor del tanto de la victoria en los últimos compases.

El jugador de 22 años, cedido por el Villarreal, reconoció que la primera victoria de la temporada en el Reino de León les ha venido «bien", después del empate frente al Albacete y la derrota con el Ceuta, pese a haber hecho merecimientos para un mejor resultado.

De cara a la visita a Riazor para medirse a un invicto en su terreno Deportivo, Ojeda confía en seguir siendo, como en los últimos encuentros, «protagonistas en tener el balón, controlando el terreno, con más juego de posesión y mantener la contundencia y presión sin balón». Entre las cuestiones a mejorar, reconoció que han de «mantener la concentración y no esperar a que marque el rival para activarse en la siguiente jugada» y, en el plano individual, «buscar más la portería y seguir trabajando en tener más llegada y presencia en el área", apostilló Ojeda.