Eduardo de Paz apuesta fuerte para el Europeo

España aspira a hacerse con un lugar entre la élite continental del curling. Aunque ya ha transitado en ese vagón ahora lo hace en la segunda categoría. Y en ese reto tiene un papel importante el leonés Eduardo de Paz Cureses.

Considerado uno de los referentes de este deporte en España y protagonista de buena parte de los mejores momentos a nivel nacional e internacional, Eduardo tratará del 22 al 29 de noviembre de situar a España algo más cerca de un escenario que en un futuro, incluso no muy lejano, puede llevar consigo la presencia en un Mundial... o unos Juegos.

Con el club Txuri Berri que desde hace años se ha situado como el abanderado del curling español en las grandes citas internacionales, De Paz tratará de hacerse con uno de los dos billetes en juego en el torneo junto a Sergio Vez, Nicholas Shaw y Luis Gómez una vez que otro de sus inseparables compañeros, Mikel Unanue, ha focalizado este año en los dobles mixtos.

Para España y el jugador leonés, cada vez con más galones en el club, el objetivo se presenta como exigente aunque factible dado su potencial. Junto a Turquía, Bélgica e Irlanda, la selección ante la que debutarán en el torneo, parten como los favoritos a luchar por el podio y una final que otorgaría ese salvoconducto a la División A. Eso sí olvidarse de otros enemigos que tampoco lo pondrán fácil como Francia (en poco más de cuatro años será la sede de los Juegos de Invierno y está preparando un equipo de mucha calidad), Eslovenia, Letonia, Gales, Inglaterra, Estonia, Países Bajos, la anfitriona Finlandia, Israel, Hungría, Ucrania, Polonia y Austria.

España debutará el 22 de noviembre frente a uno de sus más directos rivales, Irlanda, para medirse al día siguiente con Bélgica. Finlandia e Israel serán los siguientes escollos a los que seguirán Eslovaquia, Hungría y Países Bajos. El reto pasa por acabar entre los primeros para disputar los cruces y alcanzar la final. Un objetivo para el que Eduardo de Paz Cureses se ha preparado a conciencia junto al resto de integrantes del Txuri Berri con diferentes concentraciones. Todo para llegar en el mejor momento a un Europeo que tiene como escenario la localidad finlandesa de Lahti y un premio añadido, llegar a la máxima categoría continental.