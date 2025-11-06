El Ribera-Montaña aúna deporte y tradición en Sariegos este sábado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La localidad de Sariegos acogerá este sábado el XXXI Gran corro de lucha leonesa Montaña-Ribera, la cita más relevante de esta disciplina en la provincia que se erige como una cita «emblemática» y consolidada en la que deporte e identidad leonesa se dan la mano.Deporte e identidad se unen este sábado en Sariegos en torno al XXXI Gran corro de lucha leonesa Montaña-Ribera.

Así lo expresó la diputada de Deportes, Patricia Martínez, quien considera que el encuentro, que tendrá lugar a las 17.00 horas de este sábado en el pabellón deportivo de Sariegos, es el momento «idóneo» para conocer este deporte que define la identidad leonesa. La presentación del evento contó con la presencia del vicepresidente de la Diputación de León y alcalde de Sariegos, Roberto Aller; la presidenta de la Federación de Lucha Leonesa, Susana Ropero; el seleccionador de Ribera, Abel Isaí Cabero y el seleccionador de Montaña, Florián Yugueros.

Roberto Aller dijo que para Sariegos es «un privilegio» poder acoger esta cita que aúna identidad y tradición en torno a los valores de la lucha leonesa: compañerismo, deportividad, fortaleza, sacrificio y garra. Cerca de un centenar de luchadores participarán en la competición para ver quién se alza con el gallo, en el caso de resultar vencedor, o se «come el mazapán".