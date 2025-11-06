La locura del tiempo añadido en Primera Federación: La Ponferradina ha jugado 116 minutos de propina

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La introducción en 1ª Federación en esta temporada del Football Video Support ha provocado que los partidos sean mucho más largos y que haya resultados de partidos que han cambiado totalmente «fuera de hora». Las prolongaciones de la pasada temporada, que andaban sobre 5-6 minutos de media, han crecido notablemente. Sin ir más lejos, en el Deportiva-Pontevedra de la jornada 2 se prolongó la 2ª parte 14 minutos y se acabaron jugando 15:58, aunque en el tiempo extra hubo demasiados parones y probablemente se debería haber ido el segundo período al minuto 65. En el Deportivo Guadalajara-Real Avilés Industrial el equipo asturiano marcó el definitivo 3-4 en el minuto 107 (62 de la 2ª parte). Y en el Ourense CF-CF Talavera de la Reina hubo un gol en el minuto 58 del primer acto. Son sólo tres ejemplos. Si se suman los minutos que se han jugado de prolongación en los partidos de la Deportiva en este primer cuarto de Liga, se ha disputado el tiempo equivalente de más de otro partido completo. En concreto son 106.29 minutos, es decir, un partido más y 16 minutos y medio de otro. Éstas son todas las prolongaciones de las 10 jornadas ligueras de la SD Ponferradina en cada una de las partes: Real Avilés Industrial, 3.55 y 3.16; Pontevedra CF, 2.01 y 15.58; Racing de Ferrol, 1.03 y 11.08; Deportivo Guadalajara, 2.00 y 7.38; Atlético Osasuna Promesas, 1.01 y 3.00; Real Madrid Castilla, 7.04 y 11.02; CF Talavera de la Reina, 0.04 y 6.11; Zamora CF, 0.58 y 9.00; AD Mérida, 1.00 y 9.02 y Cacereño, 3.00 y 8.08. Hay que recordar que esos minutos no se cuentan para ninguna estadística.

PUNTOS PERDIDOS AL FINAL

El Barakaldo CF ha visto cómo se le marchaban puntos en la recta final de varios partidos disputados en el último mes. Imanol de la Sota, preparador del conjunto fabril, se quejaba de ello tras el choque de Lugo, afirmando que es algo en lo que ha de trabajar para mejorar. Hace un mes el Arenteiro le empataba en el minuto 88 en un choque en el que el Barakaldo CF se había adelantado en el 82. El Guadalajara le empató en el 87 y el Lugo en el 86. No obstante, en el partido ante el Zamora, el cuadro gualdinegro salvó un punto en el minuto 87, mientras que remontó con dos goles en los minutos 87 y 90 ante el Bilbao Athletic un 0-1.

DEFENSA DE CINCO

La total recuperación de Jorrín tras el golpe de Logroño y la vuelta tras sanción de Fede San Emeterio, añadido al buen resultado que le ha dado, a las características del rival y al encuentro físico que se espera, podría llevar a Fernando Estévez a optar de nuevo por la defensa de 5.