Desbandada general en la plantilla del Ademar León

Parece que la balanza entre el éxodo y la renovación masiva de los jugadores que terminan contrato a final de temporada en el Ademar —una docena y también el cuerpo técnico— comienza a decantarse poco a poco. Las salidas del club leonés empiezan a confirmarse y pronto se sumarán otras de manera oficial ante el escaso interés de la directiva por iniciar la ronda de contactos para tratar de seducirles con nuevos contratos. Fuentes internas de la cúpula insisten que «ellos son quienes marcan los tiempos» y lanzan un mensaje de «tranquilidad», pero lo cierto es que en el mundo del balonmano la gran mayoría ya conocen su futuro más próximo a estas alturas. Y para muestra un botón. Saeid Barkhordari se marchará a Torrelavega —tal y como adelantó este periódico el pasado 3 de noviembre— y no será el único. Darío Sanz, una de las perlas de la cantera, puede seguir sus mismos pasos y otros compañeros de vestuario ya cuentan con ofertas de diferentes equipos.

En una campaña con tantas posibles bajas encima de la mesa, desde dentro del vestuario ademarista no terminan de entender por qué tanta tardanza de la cúpula, más cuando ya ha trascendido que tienen jugadores prácticamente atados. Juan Castro será, casi con toda seguridad, uno de los principales refuerzos. Tal y como ha podido saber Diario de León Oscar Lindqvist quiere cambiar de aires más allá de junio de 2026 y Alberto Martín ya busca alternativas. Adri Fernández, Álvaro Pérez, Patrick Wasiak, Rodrigo Pérez, Samu Saiz, Edu Fernández o Rubén Rozada, entre otros, tampoco saben qué camiseta vestirán.

Y capítulo aparte merece el cuerpo técnico con Dani Gordo a la cabeza. Tras tres temporadas, el de Valladolid se encuentra en uno de sus mejores momentos deportivos desde que se hiciera cargo del banquillo por segunda vez. El equipo se mantiene en la parte alta de la clasificación en Liga —con el partido frente a Nava todavía pendiente—, mientras que en Europa suma un punto después de dos jornadas y su sueño de pasar a la siguiente fase continúa intacto. La trayectoria del Ademar en estos años ha sido ascendente y eso ha llamado la atención de otros clubes. Habrá que ver si la entidad que preside Cayetano Franco le ofrece renovar más allá de la 2025-2026 o prefieren un cambio de aires. El también empresario ha manifestado tanto en público como en privado más de una vez que está contento con su trabajo, pero lo cierto es que, por ahora, no mueve ficha.

Un modo de actuar —el de las renovaciones— que no es nuevo en el Ademar León. El problema es que este curso tienen mucho trabajo por delante y poca prisa por empezar.

