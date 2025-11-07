Cuco Ziganda: «Hay que ir con la misma idea que a Zaragoza»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El entrenador de la Cultural Leonesa, José Ángel Ziganda quiere que su equipo, en su visita este sábado al Deportivo de la Coruña, afronte el choque «con la misma mentalidad» que cuando ganaron a domicilio al Racing de Santander, al Real Valladolid y Zaragoza.

Ziganda es consciente de la dificultad que entraña el conjunto que dirige Antonio Hidalgo, al frente de un proyecto construido para subir con «jugadores diferenciales del medio hacia delante con un bloque muy solvente y arriba no fallan", comenta. Sin embargo, el técnico también ha querido poner en valor la actual imagen de su equipo, fuera de los puestos de descenso en Segunda y que, desde su llegada al banquillo ha sumado tres victorias y un empate en los seis partidos disputados.

"Me gusta el equipo y lo que veo y sobre esta línea me gustaría mejorar o perfeccionar", dijo preparador.