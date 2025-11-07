Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo: «La Cultural Leonesa no tendrá a su mejor futbolista»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El entrenador del Deportivo asegura que «la categoría es de las más igualadas de los últimos años en la parte alta. Sabemos que tenemos nuestro potencial y debemos ser valientes». Este sábado se mide a una Cultural «que pierde a su mejor hombre» por la cláusula del miedo impuesta por los coruñeses sobre Luis Chacón. «Entiendo que Luis está trabajando para contar con sitio en el Dépor y justificar que está capacitado para el fútbol profesional. Lo está demostrando con creces. Es un tipo de futbolista que necesita confianza y regularidad y se está demostrando que salir fue una decisión acertada por su parte».

Insiste en que la Cultural tiene «muchísimo talento» y será complicado derrotarles. «La diferencia en los jugadores está en el haber ganado. Ganar lo cambia todo. Veníamos de una racha complicada y los días fuera de casa nos han venido bien para compartir mucho tiempo. Hemos hecho dos bueos partidos».