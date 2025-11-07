VAR low cost y no llega la tecnología

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La conversación de ayer en la sala de prensa de El Toralín giró en torno al Barakaldo CF, pero también sobre la tecnología, a raíz por un lado de las pocas decisiones variadas por el VAR, el poco tiempo efectivo que hay en los partidos y la gran cantidad de tiempo que se prolongan ambos períodos. Fernando Estévez se mojó opinando sobre ello. En relación a las revisiones, está claro que la decisión tiene que estar totalmente respaldada por una imagen: «Quizá cambien dos de cada diez, pero ahí rompo una lanza a favor de los árbitros porque para cambiar la decisión tienen que tener una toma clara, y las tomas no tienen buena calidad. Aún así, es nuestra responsabilidad pedir la revisión cuando creemos que hay probabildad». Por ahora a la SDP sólo le cambiaron un penalti no pitado contra el Pontevedra, que acabó siendo decretado tras la revisión».

Sobre las casi dos horas de más que ha jugado la Depotiva sumando todas las prolongaciones de este primer cuarto de Liga, Fernando Estévez se refirió más a lo que de verdad se juega en los encuentros: «Ahora que la nueva normativa permite al cuarto árbitro analizar los goles, esperemos que sirva para agilizar las cosas. Lo positivo es que el tiempo de juego efectivo sea similar en todos los partidos». En este sentido, el preparador lamentó que los clubes sigan sin disponer de la nueva herramienta, similar a Mediacoach, que la RFEF prometió introducir en la categoría.

AUSENCIAS

El partido de mañana se lo perderán por lesión Bruno (tobillo), Diego Moreno —podría regresar la semana que viene—, Esquerdo, Prieto y Pau Ferrer, que tiene un problema en una mano. Regresa Fede San Emeterio.

CAMBIO DE TENDENCIA

Barakaldo siempre fue un lugar que no se le dio muy bien a la Deportiva. Pero desde el cambio de estadio, la tendencia cambió. Ha ganado en 4 de las 6 visitas, entre ellas la del año pasado con el tanto de Álex Costa, empatado una, la del día del opriemr gol de Yuri con la SDP, y perdido la otra, curiosamente el año que mejor clasificada iba cuando jugó allí.