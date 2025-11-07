La Cultural Leonesa inicia al fin el cambio de asientos en el Reino.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este viernes han comenzado los trabajos en el estadio Reino de León para el cambio de los asientos. Un proyecto que se anunció durante el pregón de las Fiestas de San Juan y San Pedro 2025 de León y que ahora se plasma en una realidad. Pero eso sí, con más de un mes de retraso con respecto al plazo que el propio club dio.

Los trabajos se están llevando a cabo con la empresa FanBase, que ha sido la encargada de la producción de los nuevos asientos que lucirán en el estadio Reino de León con un diseño mayoritariamente rojo y que seguirá manteniendo el nombre de nuestra ciudad (LEÓN) en la Tribuna Este, añadiéndose, además, el año de fundación del club (1923) y las siglas (CYDL) en los fondos. Todo ello, en blanco y con un sombreado en negro.

Nuevos asientos rojos del Reino.CYDL

El cambio de los asientos se realizará de manera gradual, comenzando por la Tribuna Oeste y se prolongará durante las próximas semanas, interfiriendo lo menos posible con el desarrollo normal de los partidos que el equipo tenga que jugar como local durante este periodo.

Como novedad, además del color y del diseño, los asientos que se instalarán en el estadio Reino de León serán interactivos con el público asistente que, a través de un código QR podrá acceder a informaciones y promociones especiales.

Con el cambio de los asientos, el club cumple con una de las demandas históricas de la afición culturalista, continuando así con el crecimiento del proyecto en todos los ámbitos.