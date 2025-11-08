Mucho Dépor para una Cultural irreconocible

Los fallos atrás se pagan y el equipo leonés fue un conjunto sin carácter en Riazor. La Cultural perdió con claridad en su visita al estadio municipal de Riazor ante el Deportivo Coruña por 3-0, en un partido donde los gallegos llegaron al descanso con una ventaja de 2-0, pese a que los leoneses desaprovecharon algunas ocasiones para marcar algún gol. Zakaria, que firmó un doblete, sentenció el choque en el minuto 75.

El Cuco Ziganda planteó un esquema táctico de 4-4-2 y sacó un equipo titular con Edgar Badía, que jugó bajo palos. La línea de cuatro defensas estuvo compuesta por Víctor García, que ocupó el lateral derecho, e Hinojo, que jugó por el carril izquierdo, quedando como pareja de centrales Rodri Suárez y Barzic. En el centro del campo, Thiago Ojeda y Yayo se encargaron de construir el juego del equipo leonés, quedando las bandas para Mboula y Diallo. Sobrino quedó como enganche en la mediapunta y Manu Justo como delantero centro.

El equipo culturalista salió muy metido en el partido y le jugó de tú a tú a los deportivistas, sin ningún tipo de complejos. Jugó con bastante desparpajo y con las ideas muy claras desde el arranque del choque.Dee hecho, la primera llegada con cierto peligro la tuvo el conjunto leonés a los 5 minutos con un lanzamiento lejano de Thiago Ojeda que se marchó por encima del larguero. Los visitantes jugaron muy ordenados, incomodando el juego ofensivo de los locales, y buscando transiciones rápidas para sorprender por velocidad a la zaga rival.

Sin embargo, poco a poco el Dépor se hizo con el dominio territorial en el centro del campo y comenzó a jugar más en el área leonesa.La primera ofensiva de los coruñeses llegó a los 10 minutos en un balón al espacio hacia la posición de Yeremay, pero Edgar Badía, atento, se anticipó y atrapó el esférico,

El juego de ataque de los de Hidalgo comenzó a carburar y el conjunto culturalista se replegó más en su propia área. El primer mazazo para la Cultural Leonesa llegó con el primer gol de la tarde para los blanquiazules en un grave error del zaguero Rodri Suárez, que lo aprovechó Zakaria para batir a Edgar Badía cuando se cumplió el primer cuarto de hora de la primera parte.

Sin embargo, el equipo leonés pareció reaccionar bien a este tanto adverso y empezó a merodear de nuevo el área contraria.

Diallo generó peligro para los visitantes con un disparo que detuvo con seguridad el portero local Parreño a los 17 minutos.

El balón volvió a estar en poder de la Cultural Leonesa, que volvió a intentarlo en ataque con otra remate de Mboula que se marchó desviado en el 18.

Los culturalistas parecieron enfocar bien el partido y llegaban con cierta facilidad al área rival, aunque le faltó acierto en la finalización de las jugadas. Esta vez le tocó el turno a Manu Justo, que buscó el empate con un lanzamiento lejano de Manu Justo que detuvo din problemas Parreño en el minuto 21. Sin embargo, el dominio territorial de los culturalistas fue infructuoso y se vio sorprendido de nuevo por la pegada en ataque del Deportivo, que amplió su ventaja con el 2-0 a los 24 minutos de juego. Mario Soriano marcó de tiro cruzado, batiendo a Edgar Badía, y puso el partido cuesta arriba para los visitantes, que debían asumir riesgos para tratar de neutralizar dos goles de desventaja.

La Cultural Leonesa, con un mayor dominio en el centro del campo, le faltó resolver en los metros finales. De nuevo, Mboula tuvo otra oportunidad con un remate de Mboula que paró un seguro meta local a los 25 minutos. La siguiente opción peligrosa para los visitantes la tuvo Diallo, tras recibir un centro de Sobrino, pero su disparo se marchó por encima del larguero en el 29. Las ocasiones y el dominio era de los culturalistas, a los que les faltó acierto rematador. Thiago Ojeda lo intentó de nuevo con un chut que se marchó fuera en el 38. Diallo volvió a perdonar dos minutos más tarde en una posición franca para el remate, pero el balón se fue alto. Al descanso se llegó con un amargo 2-0, debido a los mayores errores defensivos de los visitantes y perdonó en las continuas llegadas en ataque.

Tras la reanudación, la Cultural Leonesa buscó tener más el balón y llevar la iniciativa en el juego en busca de un gol que le metiera en el partido, pero a punto estuvo de recibir el 3-0 a los 54 minutos con un zambombazo de Yeremay que repelió el larguero. Los deportivistas pasaron a tener más el esférico ante un equipo leonés que no pudo hacer nada para superar el juego ordenado de los locales, que dejaron finiquitado el encuentro con el 3-0 anotado a los 75 minutos. Zakaria, que firmó un doblete, volvió a notar con un disparo cruzado, que se alojó en el fondo de la red.

El Cuco Ziganda agotó todos los cambios en busca del milagro de la remontada, pero no fueron muy efectivos. Este resultado pesó como una losa y no hubo claridad de ideas para intentar superar a un Dépor que jugó a placer y con el marcador a favor El juego bajó de intensidad, con un equipo culturalista abandonado a su suerte, sin poder hacer nada para inquietar a los deportivistas, que se llevaron una clara victoria por 3-0.