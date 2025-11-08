Partido de alta exigencia para la SD Ponferradina en Lasesarre

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Examen de nival para una Deportiva en crecimiento. Desde las 18.15 horas visita en Lasesarre a un Barakaldo CF que no ha perdido en casa y que no pierde en general ni deja de marcar goles desde el 1-0 en Mérida en la jornada 1. El conjunto blanquiazul, que lleva totalizados 10 de los últimos 12 puntos en juego, tratará de romper con esos buenos números del equipo fabril para adelantarle en la clasificación (15 puntos vs 14) y aproximarse a las plazas de play off. El encuentro se podrá seguir en el minuto a minuto de Diario de León en internet (www.diariodeleon.es), a través de la radio, en Onda Bierzo, y por televisión, en LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media y Zapi.

Fernando Estévez no dispone para este partido de Prieto, Esquerdo, Diego Moreno, Bruno y Pau Ferrer. Regresa tras sanción Fede San Emeterio. El técnico podría volver a defensa de cinco. La duda en este sentido es si a Fede San Emeterio le acompañaría Undabarrena o entraría otro jugador en la dirección del equipo y el bilbaíno retrasaría su posición a la defensa, pasando Ger Nóvoa al carril derecho y no estaría de inicio Jorrín.

A pesar de no perder desde la jornada 1, el Barakaldo CF sólo lleva un punto más que la Ponferradina y ha ganado menos partidos que ésta. Viene de empatar a dos goles en Lugo, es un equipo muy intenso y tiene podería en el juego a balón parado. Ha encajado tres goles en los minutos finales de otros tantos partidos.

Dirige el partido el santanderino de 34 años Francisco Crespo Puente (Comité Cántabro). Ésta es su 2ª temporada en la categoría, tras pasar 3 en 2ª Federación. En la actual categoría ha pitado 17 encuentros, saldados con 10 victorias locales, 4 empates y sólo 3 triufos foráneos. Y si nos centramos en esta campaña, 2 triunfos locales y 2 empates en los choques que ha dirigido. Los conjuntos visitantes no han ganado y sólo han logrado un gol. A la Deportiva le pitó la pasada temporada ante el Real Unión Club en El Toralín (3-1).

El viejo estadio de Lasesarre nunca se le dio demasiado bien al conjunto blanquiazul y no hay más que recordar el partido de ascenso de la eliminatoria de 1958 ante el Barakaldo Altos Hornos. Sin embargo, desde que se construyó en el 2003 el actual recinto la deportivo, éste ha sido muy favorable al conjunto berciano, que ha ganado en él 4 veces, entre ellas el año pasada por 0-1 con gol de Álex Costa, empatado otra, la de primer gol de Yuri como deportivista, y perdido sólo una, el año de Amaral cuando en mejor situacion estaba el equipo al llegar a ese estadio.