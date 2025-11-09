Raúl Celada se impone en la Behobia-San Sebastián

El leonés Raúl Celada, de menos a más, ha sido el sorprendente ganador de la Behobia-San Sebastián en la que todos los aficionados esperaban el tercer título consecutivo, el cuarto en total, de un Chakib Lachgar que se ha desfondado en el tramo final de esta exigente carrera popular, con cerca de 30.000 corredores.

La prueba arrancó con el ritmo que imponían por las calles de Irun (Gipuzkoa) los candidatos a la victoria, como Iraitz Arrospide, quien apostaba por marcar un nivel muy alto porque tenía plena confianza en sus fuerzas y llegaba en un estado de forma óptimo a esta Behobia en la que fue tercer clasificado en la anterior edición.

El año pasado fue muy distinto por el ataque desde el inicio de Chakib Lachgar, pero esta vez el hispano-marroquí fue más cauto y optó por integrarse en un grupo amplio, superior a la decena de atletas, cuando afrontaban la primera criba del recorrido con el alto de Gaintzurizketa.

El grupo lo encabezaban Diego Méntrida, Acebedo, Ollé, Calahorra, Badía y Goitisolo entre otros nombres de la élite, mientras que Lachgar optaba por la fórmula del menor desgaste, siguiendo la estela de ellos pero siempre controlando todo lo que ocurría.

La bajada de un pequeño puerto que para los corredores puede ser todo un suplicio supuso ya el primer movimiento serio de cara al desarrollo final, porque Chakib Lachgar pasó a asumir responsabilidades y parecía que todo iba a cambiar.

El grupo se redujo a nueve unidades a su paso por la localidad de Errenteria, toda una enormidad para las últimas ediciones de la Behobia, pero eso no implicaba que el ritmo de carrera fuera lento porque ahora lo agitaba Nicolás Regidor en cabeza.

El grupo se rompería instantes ante de subir el alto de Miracruz y sorprendentemente el favorito Lachgar quedó rezagado y pasando un mal momento que fue una factura muy cara al quedar descartado de la lucha por el triunfo.

Iraitz Arrospide atacó de forma despiadada y se llevó consigo a Ouhkelfe y Mentrida, lo que parecía el grupo decisivo a unos diez minutos de la meta en el centro de la capital donostiarra, pero ahí entró Raúl Celada en la bajada de Ategorrieta para trastocar todos los pronósticos.

Celada incrementó su zancada y cedió Arrospide, de forma que el leonés se plantó solo en la meta del Boulevard y en un último esfuerzo Diego Mentrida se insertó entre ambos para hacerse con el segundo puesto.