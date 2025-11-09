Polideportivo
Éxito de la Feria del Deporte de la Diputación en Villaquilambre
Villaquilambre acogió la tercera Feria del Deporte de la Diputación de León, organizada por la institución provincial en colaboración con la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León (Afedecyl). El evento, dirigido a niñas y niños de entre 3 y 13 años, contó con la participación de medio millar de participantes.
Atletismo, bádminton, boxeo, deportes autóctonos, esgrima, espeleología, fútbol, hockey, patinaje, petanca, rugby y salvamento y socorrismo a través de distintos clubes y delegaciones federativas de la provincia estuvieron representados en esta iniciativa. Técnicos deportivos federados fueron los encargados de iniciar a los asistentes en las diferentes disciplinas deportivas y los que les proporcionaron todo el material necesario para realizar las diferentes actividades.