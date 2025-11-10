El Abanca Ademar León persigue su primer triunfo europeo

El Abanca Ademar persigue esta tarde en Belgrado (18.45 horas, en La 8 León) su primer triunfo en la presente edición de la Liga Europea de Balonmano, donde hasta la fecha suma un punto tras su último empate en el Palacio contra el Nexe. Enfrente tendrá al Partizán, que no contará con seguidores en las gradas debido a una sanción. Una ‘pequeña’ ventaja para los de Dani Gordo, que ansían dar la campanada en su grupo clasificándose para la siguiente ronda. De momento todas las opciones están intactas.

La expedición leonesa viajó con la baja por lesión de Alberto Martín, que terminó tocado después del duelo del pasado sábado en Huesca, donde perdieron por la mala defensa y la nula portería. El resto —salvo Lodos— sí que estarán disponibles. Prosigue así una maratón de encuentros que el domingo les traerá la visita del FC Barcelona. El partido será dirigido por los colegiados polacos Jakub Jerlecki y Maciej Labun, mientras que el delegado de la Federación Europea de balonmano será el esloveno Leopold Kalin.

Una de las claves para sacar algo positivo de su duelo contra el Partizán será recuperar el nivel defensivo, algo que brilló por su ausencia el pasado fin de semana en la Liga Asobal y que disgustó bastante a Gordo. Sobre las características del Partizán desveló que se trata de un equipo «muy sólido, que en su casa se hace fuerte y que sabe jugar con la exigencia que marcan los grandes partidos europeos», por lo que espera que sus jugadores «muestren carácter, además de controlar el ritmo y mantener la identidad propia, sin permitir que nos lleven a su terreno», resume.

Adrián Fernández

Sobre la derrota en Huesca, Adrián Fernández considera que el equipo echó en falta «el gen competitivo de otros partidos y que había sido una de las señas de identidad para levantar partidos", señaló a efe tras el encuentro. Según el central, el equipo acusó el mayor parón que su rival, al sumarse a la interrupción por los compromisos de selecciones el aplazamiento del choque ante Nava, «notándose una cierta falta de competición ante un equipo que estaba más rodado", dijo.

El Ademar lleva un punto en esta fase de grupos tras dos jornadas después del empate cosechado en el Palacio frente al Nexe