Alcaraz se agiganta ante el mejor Fritz

El tenista español Carlos Alcaraz celebra un punto durante el segundo partido de las Finlaes ATP que le ha enfrentado al estadounidense Taylor Fritz en Turín, Italia. EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO.

Redacción deportes, 11 nov (EFE).

Redacción deportes, 11 nov (EFE).- El español Carlos Alcaraz, que ganó este martes al estadounidense Taylor Fritz tras casi tres horas de duelo, no tiene todavía asegurado el pase a las semifinales de las Finales ATP.

Puede asegurarse su pase a la primera ronda de eliminación este mismo martes, si en el duelo entre el australiano Álex de Miñaur y el italiano Lorenzo Musetti cae del lado del primero. En ese caso, independientemente del último partido de su fase de grupos, ante Musetti, ya tendría un hueco en semifinales.

En caso de que Musetti gane a De Miñaur, necesitará de un triunfo ante el italiano en esa última jornada que disputará el jueves. En caso de que caiga derrotado, habría que tener en cuenta el resultado del otro partido para saber la diferencia de set y juegos.

Para acabar el número 1 a final de año, la cuenta es más sencilla. Necesita solo una victoria, independientemente de que sea en la tercera jornada ante Musetti o en las semifinales, a las que también podría acceder incluso perdiendo.

El italiano Jannik Sinner es el otro contendiente a la pelea por el número 1 a final del año. El de San Cándido, para acabar en lo más alto, tiene que ganar el título sin derrotas y esperar que Alcaraz no esté en la final.