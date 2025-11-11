Europa se le pone muy cuesta arriba al Ademar León

Europa queda de lujo en el cartel cuando se trata de vender ilusión y objetivos, pero lo cierto es que a este Abanca Ademar (25-18) le suele pasar bastante factura la fase de grupos de la Liga Europea de Balonmano. La juventud, como suele decir Dani Gordo, conlleva un plus de coraje, pero también trae consigo el peaje de la irregularidad generalizada que impide sueños mayores. El Partizán no cuajó un gran partido. Y ni falta que le hizo. Tampoco se notó que las gradas estuvieran completamente vacías por sanción —salvo la directiva presidida por Cayetano Franco—. A medio gas, con algo más de tensión en el segundo tiempo, pudo con los leoneses, cuya falta de gol les lastró de principio a fin. Popovic se aupaba como líder en la faceta ofensiva y Trnavac en portería. Y en medio, un caos inicial impropio de la competición que se fue diluyendo con el paso del tiempo.

Nueve minutos. Eso es lo que tardó en inaugurar el marcador el Abanca Ademar en una primera parte paupérrima (13-8) donde los leoneses desaprovecharon numerosas ocasiones relativamente sencillas para hacer gol. Unas —las menos— por las meritorias intervenciones de Trnavac y otras debido a la falta de contundencia de los de Gordo arriba. Hasta Gonzalo Pérez, faro en Liga Asobal del equipo en tareas ofensivas, se contagió de tanto despropósito fallando sus dos lanzamientos desde los siete metros.

Y no, no es que faltara intensidad en el equipo, de hecho atrás se mantuvo bastante estable hasta los últimos diez minutos agarrado por Álvaro Pérez, al que, sin embargo, la inspiración se le fue apagando poco a poco tras un inicio de choque prometedor. El portero evitó que los locales aumentaran su ventaja más allá de uno o dos goles maquillando los errores de sus compañeros a nivel ofensivo. Aitor Albizu, titular en la cita europea, dejó claro que todavía anda algo verde para marcar las diferencias.

A trancas y barrancas, los ademaristas se sobrepusieron a tanto fallo —ojo porque el Partizán también estaba dejando bastante que desear— y en el minuto 16 se colocaban por delante (5-6) en un tramo mucho más estable. Bien Darío en el extremo izquierdo y más que aceptable la dirección de juego de Miñambres y su ímpetu anotador. La defensa del Partizán se tranquilizó, poniendo en serios apuros el estático del cuadro leonés. No salía nada. Ni los penaltis, ni el tiro exterior, ni la conexión con el pivote —nula— y ahora tampoco había ya grandes espacios para correr. Los serbios al fin —sin grandes alardes— pusieron la máxima del partido (+4) antes del paso por vestuarios machacando una y otra vez con lanzamientos de larga distancia. Mucho que hablar para afrontar el segundo acto con mayor entereza.

Más de lo mismo

Ya en los segundos treinta minutos aún empeoró más la imagen del equipo de Dani Gordo que empezó a sufrir a los artilleros balcánicos Crnoglavac y Popovic, capitalizadores de la mayoría de acciones de su equipo para escaparse hasta una máxima renta de 19-10, al continuar el colapso ofensivo leonés. Sólo un arranque de orgullo, propiciado por una superioridad numérica hizo reducir la desventaja (20-15), pero pronto el Partizán puso de nuevo las cosas en su sitio para llevarse un cómodo triunfo y mantener sus opciones intactas de clasificación para la siguiente fase. Los leoneses, colistas del grupo.