El CD San Martín festeja el título del año 1944

A las órdenes del entrenador del barrio San Martín, Agapito el de las ollas, convocó en el Casa Benito para celebrar la festividad que se festejó este martes al equipo compuesto por Javier, Puente, Ana, Severino, Óscar el del Racimo, Luis el de la Rinconada, Javier Prieto, Gaspar y Marta de La Despensa, Inma y Blanca del Flechazo, a todos los del Entrepeñas, a Arturo Yugueros, a Jesús el del Benito y a algún fichaje más de última hora, con la disculpa de pasar un extraordinario día de celebración por la festividad de San Martín.

Alrededor de un porrón de años y de una olla bien condimentada, se dedicó un homenaje por parte de todos los presentes al Club Deportivo San Martín, el equipo de fútbol del barrio que se proclamó campeón provincial en la temporada 1943-1944. Los convocados por Agapito charlaron de fútbol y de anécdotas relacionadas con el barrio de San Martín que estarán vivas por los siglos de los siglos. Y que pasarán de generación en generación.

Una fantástica velada para unir y dar buena cuenta de la olla.