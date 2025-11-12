El Barça agudiza la guerra con España por Lamine Yamal

Publicado por Agencias Barcelona Creado: Actualizado:

Joan Laporta no quiere polémicas entre el Barcelona y la selección por el 'caso Lamine Yamal'. «No beneficia a nadie", señaló el presidente del Barcelona que insistió en que el club actuó «con total transparencia» porque «lo notificamos en el momento que lo supimos. Cuando el doctor que le trató nos dijo que necesitaba un reposo de diez días, lo comunicamos a la selección", aseguró en unas declaraciones a Catalunya Radio. Laporta negó así cualquier intento de ocultar información a la Federación Española de Fútbol (FEF) porque «respetamos a todas las partes». El presidente azulgrana insistió en que «intentamos curar a nuestros jugadores con el ritmo que nos interesa, pero siempre dentro de los parámetros médicos adecuados", insistiendo en que el reposo de Lamine «no perjudica a la clasificación de la selección, que está muy bien encaminada y nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer para el interés del Barça».

Las palabras de Joan Laporta llegaron horas después de que el seleccionador, Luis de la Fuente, hablara sobre la la baja de lamine Yamal para los partidos ante Georgia y Turquía. «Seguramente se nos tenía que haber comunicado que se le iba a hacer ese tratamiento antes, no después", dijo respaldando el comunicado de la FEF, que tuvo constancia del tratamiento de radiofrecuencia en el pubis del jugador el lunes a las 13.47 horas, pero no recibió el informe médico, que recomendaba entre 7 y 10 días de reposo, hasta las 22.40 de la noche. De la Fuente insistió en que es «cosa del club» por ser «su jugador", pero recordó que la comunicación es fundamental. Ante esta situación, y con el informe médico en la mano, la decisión fue unánime: «No vamos a correr esos riesgos, y como siempre he apuntado, aquí lo que priorizamos es la salud del futbolista", sentenció De la Fuente.

Laporta también aprovechó para elogiar el comportamiento de Lamine Yamal, al que definió como «un genio» que combina talento precoz con un sorprendente sentido de la responsabilidad. «Está disfrutando de la vida con 18 años y es muy maduro para su edad. No me preocupa su estilo de vida. Se le tiene que proteger y ayudar, nosotros y su entorno. Es un profesional que entrena como el que más, y tiene mucho mérito que siga jugando en proceso de recuperación", comentó. Además, defendió su barcelonismo y compromiso con el equipo: «Tiene un problema con la pubalgia, pero demuestra día a día que quiere estar disponible. Todavía no ha llegado a su máxima excelencia, pero ya es el mejor del mundo en su posición».

La visita de Messi

El presidente azulgrana también se refirió a la inesperada aparición de Lionel Messi en las obras del Camp Nou el pasado domingo, un gesto que despertó la nostalgia de los aficionados y, en algunos sectores, rumores sobre un posible acercamiento institucional. «Fue un arrebato simpático, espontáneo y de barcelonismo. Es su casa. Aquí le queremos y él lo sabe", afirmó.

