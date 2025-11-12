El Toralín llega a los 600 partidos

El Deportiva-RC Celta fue el primer partido que se jugó en El Toralín hace 25 años.L. DE LA maTA

Recientemente El Toralín cumplía 25 años desde que se estrenó aquel 5 de septiembre del 2000 con el amistoso entre la SD Ponferradina y el RC Celta, en el que marcó Juanfran García, que más tarde entrenaría a la escuadra deportivista. Después de aquél han venido otros 598 partidos más, para sumar 599 con el Deportiva-Cacereño. Este sábado, con motivo del duelo liguero de la 12ª jornada, se celebrará el 600º. Es el Deportiva-Lugo. La casualidad ha querido que el equipo que más veces ha visitado el recinto deportivo ponferradino, CD Lugo, sea el que juegue el día que se llega a este aniversario. El cuadro albivermello cumplirá su 18ª visita en el sexcentésimo choque de El Toralín.

PARTIDOS DE LA DEPORTIVA

La Deportiva ha disputado 582 partidos en El Toralín, de los que 210 son de 2ª División, 43 de 1ª RFEF, 246 de 2ª División B, 18 de play off de ascenso a 2ª División, 19 de Copa del Rey, 5 de Copa Federación, 2 de Copa Castilla y León, 1 de Copa Diputación y 38 amistosos.

OTROS PARTIDOS

Al margen de los choques de la SD Ponferradina, se han llevado a cabo otros 17 encuentros que se reparten así: 4 de la selección española sub-21, 6 de la Deportiva B, la final de la Copa del Rey de Juveniles de la temporada 2002-2003, 3 de la Copa de Campeones Juvenil de la campaña 2024-2025, 2 de los veteranos de la Deportiva y el homenaje a Yuri de Souza, que aunque se planteó como Deportiva-Pontevedra, tuvo protagonistas que incluso ni eran futbolistas.

OTROS DATOS

Yuri ha marcado 142 goles en el estadio. La mejor racha es de 9 victorias consecutivas de la SDP (03 de marzo del 2019 al 29 de junio del 2019), que coincide con una racha igual de partidos sin recibir goles. 163 equipos han pasado por El Toralín.

De los 582 partidos que ha jugado la SDP, 283 han sido victorias bercianas, 166 duelos terminaron en empate y se dieron 133 victorias foráneas. La Deportiva anotó 857 goles y recibió 562.

Tras el Lugo, los equipos que más veces han visitado El Toralín han sido Real Sporting y Cultural en 14 ocasiones, aunque el equipo leonés lo hizo una vez para medirse a la Deportiva B en 3ª División.