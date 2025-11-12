El Cultural-Andorra de Copa del Rey ya tiene fecha.

Ya hay hora y día para el regreso del Andorra al Reino de León para medirse a la Cultural. Será en Copa del Rey el próximo 3 de diciembre a las 20.00 horas en un partido correspondiente a la segunda ronda y a eliminatoria única.

La última vez que se vieron las caras fue en la última jornada de Liga de la temporada pasada, justo cuando los leoneses lograron el ascenso a Segunda. Ahora, ambos forman parte de la categoría de plata.