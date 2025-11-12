Dani Gordo valora el esfuerzo del Ademar en Europa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El entrenador del Abanca Ademar, Daniel Gordo, puso pocos reproches a la derrota de su equipo (25-18) en la pista del Partizan AdmiralBet de Belgrado en cuanto a la actitud de sus jugadores, aunque si cuestionó su falta de acierto y los errores y precipitaciones que facilitaron el triunfo al conjunto serbio. «La gente quiere y va, pero está claro que a veces el equipo muestra demasiado ímpetu y poca cabeza» lo que se tradujo en numerosas pérdidas y lanzamiento fallidos, aseguró el técnico ademarista que destacó, como una de las claves, el acierto en la portería balcánica de Andrej Trnavac con 23 intervenciones, entre ellas dos penas máximas al máximo realizador de la Liga Asobal, el extremo Gonzalo Pérez Arce.

En el aspecto positivo, Gordo valoró a efe la «mejoría defensiva y también en la portería con Álvaro —Pérez-», frente al encuentro de liga anterior saldado con la primera derrota a domicilio ante el Bada Huesca, 35-30. En todo caso, el entrenador vallisoletano volvió a lamentar la ausencia de jugadores como el lesionado Alberto Martín, que se perdió la cita europea por una lesión en la espalda, a pesar de poder ya contar durante más minutos con el lateral sueco Oscar Lindqvist «que cada vez dará más cosas, aunque es una pena que el equipo no pueda acabar de poder competir con todas las armas».

La cifra de goles anotados —18— por el Abanca Ademar en la derrota encajada en Belgrado ante el Partizan AdmiralBet en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga Europa igualó el peor registro goleador del conjunto leonés en competición europea desde su debut en el año 97. Tan solo en dos ocasiones anteriores, ambas en la máxima competición continental, la Liga de Campeones, el conjunto ademarista sumó este mismo número de goles, la primera ocasión en la temporada 2001-02 en una eliminatoria de cuartos de final ante el Fotex Veszprem húngaro (30-18), después de haber perdido también en León 22-27 y la segunda en la campaña 2011-12, en la vuelta también de la misma ronda cuando cayó en la pista del Füchse Berlín (29-18).