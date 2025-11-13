El Rallye Reino de León estará presente en el Nacional 2026

El Rallye Reino de León repetirá como juez del Campeonato de España. La prueba leonesa organizada por la escudería ATK Motorsport volverá a ser protagonista del calendario que la Federación Española de Automovilismo dará a conocer de manera oficial a finales del próximo mes de diciembre. Y lo hará como integrante del certamen nacional en la modalidad de tierra (CERT).

Será la sexta entrega del Rallye Reino de León en cuanto a su historia en la que estarán presentes los mejores especialistas. Debutó por todo lo alto en 2021 dentro del Supercampeonato en un año que fijaba la prueba en pleno diciembre. Ese 2021 deparaba como ganador a Iván Ares al que han sucedido a lo largo de las siguientes ediciones bajo los formatos de Copa de España y Campeonato de España Oriol Gómez (2022), Juan Carlos Quintana (2023), Alexander Villanueva (2024) y el más reciente Gil Membrado en este 2025.

Para la edición de 2026 la escudería ATK Motorsport ya está trabajando en el diseño del libro de ruta que incluirá algunas novedades en cuanto a sus trazados. Algunos serán nuevos y otros variarán en su desarrollo para configurar una prueba que pretende superar los excelentes resultados de las precedentes.

Aunque no de manera oficial ya se está sobre el terreno para que una vez la Federación Española haga oficial el calendario de los diferentes campeonatos nacionales de 2026 empiecen a desvelarse algunas de las particularidades de este Rallye Reino de León que en cuento a fechas apunta a una similar a las últimas entregas entre mayo y junio.

En la edición de 2026 no faltará el tramo espectáculo sobre el asfalto de León que bien pudiera repetir el buen resultado que dio pasarlo para el primer día de la prueba. Un rallye que también contará con otros trofeos como compañeros de viaje.

Algunos serán monomarcas aunque esa disposición no contará con la definitiva composición hasta los primeros meses del próximo año. Lo que sí está claro es que no hay cinco sin seis y a esa cifra llegará en 'Reino de León', un rallye que ya va sumando sus primeros escenarios administrativos y reglamentarios que en un primer momento han llevado a la presentación de su candidatura para el Campeonato de España de Tierra. Una apuesta que como en años anteriores goza con toda la fuerza posible y necesaria a nivel organizativo y de experiencia.

Todo para que la élite de esta modalidad deportiva esté presente en 2026 en la capital leonesa y zonas de la provincia.