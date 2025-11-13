Nueva prueba deportiva en Páramo
Nace el Trail Valles del Sil, que el sábado levanta el telón
El Trail Valles del Sil se estrena en el calendario de las carreras de montaña. Viene a sustituir a la Carerra de Alto Sil, que pasó a mejor vida tras las últimas elecciones municipales. Tendrá lugar mañana en Páramo del Sil. «La idea, nacida del empeño de tres jóvenes del pueblo aficionados a este deporte, no persigue la herencia de ninguna iniciativa anterior, sino que llega para mejorar el pasado con ímpetu continuista, por la querencia de los tres por Páramo del Sil y el Alto Sil», dice la prueba en su autodefinición. Habrá una modalidad de 15 kilómetros y otra de 25.