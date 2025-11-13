Nace el Trail Valles del Sil, que el sábado levanta el telón

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El Trail Valles del Sil se estrena en el calendario de las carreras de montaña. Viene a sustituir a la Carerra de Alto Sil, que pasó a mejor vida tras las últimas elecciones municipales. Tendrá lugar mañana en Páramo del Sil. «La idea, nacida del empeño de tres jóvenes del pueblo aficionados a este deporte, no persigue la herencia de ninguna iniciativa anterior, sino que llega para mejorar el pasado con ímpetu continuista, por la querencia de los tres por Páramo del Sil y el Alto Sil», dice la prueba en su autodefinición. Habrá una modalidad de 15 kilómetros y otra de 25.